Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Aluevaalien äänestysprosentti ei saa jäädä alle 40:n

Hieman alle kaksi kuukautta on aikaa Suomen historian ensimmäisiin aluevaaleihin, joiden varsinainen äänestyspäivä on 23. tammikuuta. Jos asiaa hieman sarkastisesti kuvaa, ilmassa ei ole toistaiseksi ollut varsinaista vaalihuumaa.

Voi olla, että mitään kansanvallan karnevaalia ei synnykään, mutta demokratian uskottavuuden ja oikeutuksen kannalta edes säällinen kiinnostus aluevaaleihin pitäisi kansalaisissa saada syntymään. Kyse on isoista ja ihmisten arkeen oleellisesti vaikuttavista asioista, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta.

Hyvinvointivaltio ei ole hyvinvointivaltio, jos kumpikaan näistä keskeisistä toiminnoista ei ole kunnossa. Sen vuoksi ei todellakaan ole yhdentekevää, ketkä valitaan asioista päättämään.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) keihäänkärkenä poliitikot ovat pitkin syksyä korostaneet tunnettujen aluevaaliehdokkaiden tärkeyttä. Moni kansanedustaja on myös mukaan lähdössä. Äänestysaktiivisuuteen kansalaisten tuntemat ehdokkaat kaiken järjen mukaan vaikuttavat positiivisesti. Tosin siitäkään ei pomminvarmoja takeita voi kukaan antaa.

Kysyttävä on silti, että mistä ihmeestä esimerkiksi keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko aikoo löytää aikaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asioihin perehtymiseen? Arvatenkin löytää, ei kai muuten olisi ehdokkaaksi lupautunut.

Maaseudun Tulevaisuus -lehti järjesti tällä viikolla puolueiden puheenjohtajille aluevaalitentin. MT:n päätoimittaja Jouni Kemppaisen arvio tentistä on valitettavan paljonpuhuva. Käyty keskustelu oli Kemppaisen mielestä ”ikään kuin vaikeasti hahmotettava”.

Se voi johtua siitä, että sosiaali- ja terveystoimeenkin on pesiytynyt asiantuntijaslangi, jonka avaaminen valveutuneillekin kansalaisille on vaativa tehtävä. Kuvaavaa on, että Helsingin Sanomat nosti uutisessaan MT:n aluevaalitentistä otsikkoon koronaviruksen ja EU:n taksonomian.

EU:n taksonomiasta ei päätetä aluevaltuustoissa. Korona toki on koko yhteiskunnan läpäisevä aihe, mutta ei sitä kyllä uudella hallintomallilla kuriin saada. Ikävä epäily on syntynyt, saadaanko kuriin minkään instanssin voimin.

Jotta kansalaisten kiinnostus saataisiin oikeasti heräämään, ehdokkaiden on väännettävä asiansa rautalangasta. Ei yksinkertaistaa liikaa, ei myöskään yleistää kohtuuttomasti eikä varsinkaan kärjistää. On vain puhuttava niin, että kuulijat saavat edes reilun mahdollisuuden ymmärtää.

On nimittäin niin, että jos aluevaalien äänestysprosentti alkaa kolmosella, kyse on kansanvallan katastrofista. Sitä pitää yrittää kaikin keinoin välttää.

