Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle kokoontumisrajoituksia kolmeksi viikoksi

Vaasan sairaanhoitopiirin alue liittyy niihin alueisiin, joille on asetettu kohdennettuja kokoontumisrajoituksia sisätiloihin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi määräyksen torstaina. Määräys on voimassa 27.11.–19.12.

Aluehallintovirasto kieltää Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 henkilöä ja joissa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja tai joissa on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

Toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille. Tällöin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Määräyksen taustalla on kehno epidemiatilanne. Vaasan sairaanhoitopiiri on koronaepidemian leviämisaluetta. Kahden viikon ilmaantuvuus 100 000:ta asukasta kohden on 130 tartuntatapausta.

Tartuntamäärät jatkuvat Vaasan sairaanhoitopiirissä korkeina. Uusia tartuntoja on havaittu useimmissa alueen kunnissa. Sairaanhoitopiiri on lausunnossaan puoltanut kokoontumisrajoitusta koko alueelle.

Rajoituksella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen.