Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kati Outinen kauhun kummajaisena

★ ★ ★

Kuoppa. Ohjaus Lee Cronin, 2019 Yle Teema ke 1.12. klo 23.15/Areena

Irlantilais-suomalaisen Kuopan (A Hole in the Ground) esitysaika on lineaarisessa eli aikaan sidotussa televisiossa merkitty myöhäiseksi. Hyvä niin. Samahan se on mihin aikaan menettää yöunensa.

Kauhufilmin tunnetuin kasvo on oman aarteemme Kati Outisen ohella rouhea skottinäyttelijä James ”Braveheart” Cosmo. Pääosissa ovat kuitenkin ilmeikäs Seána Kerslake yksinhuoltajaäitinä ja James Quinn Markey lapsen vaativassa roolissa. Syrjäiset irlantilaispuitteet metsineen näyttävät hyviltä. Pikkupojasta pahan ilmentymänä on kyllä tehty onnistuneempiakin painajaisversioita. Lee Croninin esikoispitkä ei yllätä arvoituksillaan eikä niiden ratkaisuilla.

Scandic noir -sarjojen alaston nuori nainen kuopassa/häkissä/järvessä/puussa tai kauhujuttujen lapsiuhrit ovat helpoimpia ja halpamaisimpia kliseitä saada katsoja koukuttumaan. Epäselväksi jää, onko tarkoitus herättää suojelunhalu vai piilevä sadismi. Onneksi Kuoppa ei mene mauttomuuksiin, vaan nostaa jännitystä enimmäkseen sillä, mitä ei näytetä, tai vähän turhankin korostetuilla äänillä.