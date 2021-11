OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja Jyrki Rantalan puheenvuoro: Grilli kuumaksi – Kuulun ympärivuoden grilliä kuumentaviin kaksijalkaisiin selkärankaisiin

Lajimääritykseni on lihansyöjänisäkäs – ja olen ylpeä siitä. Kuulun ympärivuoden grilliä kuumentaviin kaksijalkaisiin selkärankaisiin, jolle maistuu niin possun ribsit kuin naudan sisäfile pippuripihvinä – kyytipojaksi käy niin kotimainen mallas, eteläeurooppalainen punaviini kuin jääkylmä maitokin. Mielessä on nyt huoli grilliherkkujeni tuottajien tilanteesta. Tuntuu, että maataloutta lyödään tässä hetkessä edestä ja takaa ilman pehmentäviä nyrkkeilyhanskoja: heikohko satovuosi, voimakkaasti nousseet kustannukset, joustamattomat markkinahinnat, lisääntyvä sääntely, kasvavat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset.

Kotimaisen maatalouden kannattavuushaasteilla on pitkät juuret ja nyt käsillä oleva kustannuskriisi on kehätaistelun viimeisin erä. Perimmäiset syyt on tunnistettu mm. selvitysmies Reijo Karhisen taannoisessa hallitukselle antamassaan selonteossa. Kustannusrakenne on valitettavasti karannut käsistä jo aiemmin, ja siitä arvonlisästä, jota alkutuotanto kykenee tuottamaan, valuu liian usein liian moni euro toimialan ulkopuolella. Nyt nähtävää kustannusten nopeaa nousua toimiala ei mustelmitta kestä, sillä kassareservit ovat olleet monella liian ohuet jo pitkään. Maatalouden tilakoon kasvattaminen on nähty yhdeksi kannattavuutta parantavaksi keinoksi, mutta sekin on tapahduttava hallitusti mieluummin tulorahoituksella kuin velkapääomaa liiaksi kasvattamalla. Itsekriittisesti voinkin arvioida myös meitä pankkeja. Olemmeko muistaneet rahoitusta järjestäessämme turvata asiakkaidemme maksuvalmiutta edellyttämällä riittäviä omarahoitusosuuksia sekä tukemalla varautumista tulevaan esimerkiksi asiakkaiden säännöllisellä säästämisellä? Asioita, jotka ovat läsnä tämän päivän yritysrahoituksessa itsestäänselvyyksinä.

Maatalous- ja elintarvikesektorin sekä kaupan välisessä keskustelussa tulisi löytää reilumpi tulonjako, toisin sanoen puolustaa nykyistä vahvemmin alkutuotannon osuutta. Kuten pari viikkoa sitten MTK:n mielenosoituksessa aiheellisesti kysyttiin ”Miksi se, joka tekee eniten, saa vähiten”. Yrittäjä on ansainnut korvauksen työstään sekä yritystoiminnan riskit ja investoinnit kattavan tuoton. Toimialan on itsensä vastattava talouden, sääntelyn ja ympäristön asettamiin haasteisiin. Ilman riittävää taloudellista korvausta yhtälö on kuitenkin mahdoton. Talouden kumppanina rahoittajan tehtävä on mahdollistaa kannattavat investoinnit ja asiakkaiden vaurastuttaminen. Myös vaikeina aikoina siltarahoituksen järjestäminen on kumppanin velvollisuus. Kuitenkin yhteisymmärryksen tulee vallita siitä, että sillan toisessa päässä on näkyvissä lujaa maaperää – muutoin vesi on vain syvempää ja kylmempää. Velkarahalla ei kustannuskriisiä ratkaista, ja tämän myös yrittäjät ymmärtävät. Talouden kumppani on parhaimmillaan sparraaja, joka kulkee rinnalla ja auttaa yritystoiminnan kehittämisessä, mutta ei myöskään pelkää nostaa kipeitä asioita esille. Yhtenä esimerkkinä yhteistyöstä tarjoamme OP maatalousyrittäjien talouskoulutusta. Vaikka vanhan viisauden mukaan rahat eivät laskemalla lisäänny, on taloustaitojen kasvattaminen olennainen osa arvojemme mukaista yhteiskuntavastuuta.

Maatalousyrittäjiä ei tässä hetkessä pitäisi siis jättää yksin – eikä edes kaksin pankin kanssa. Korona-aika on kurittanut eri toimialoja eri tavoin ja yritysten tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta huolimatta tuet pahiten kärsineille toimialoille ovat olleet paikallaan. Niin nytkin maataloudelle, vaikkakin eri syistä. Valtion suora kriisituki, sääntelyhelpotukset rahoittajille määräaikaisiin lyhennysvapaisiin sekä esimerkiksi meijeriteollisuuden takaukset maitotilojen investointeihin vastuullisuusvaateiden täyttämiseksi olisivat merkittäviä kädenojennuksia yrittäjien kanveesista nostamiseksi.

Kriisit myös yhdistävät. Toivoa sopii, että tämäkin kriisi tuo tuottajat, sidosryhmät ja kuluttajat lähemmäs toisiaan. Tuntuu, että meissä kuluttajissa itää kasvava ymmärrys kotimaisen puhtaan ruoan hinnan nousun puolesta, kun siitä vain koituisi suurempi hyöty nimenomaan tuottajalle. Keskustelu ympäristökysymyksistä ja taloudellisesta realismista edellä mainittujen haasteiden ratkaisemisessa on tervetullutta. Jokaisella yritystoiminnan alalla vain kannattava yritys kykenee investoimaan tulevaisuuteen. Myös maatalouden on kannattavalla toiminnalla varmistettava oma, eläinten ja ympäristön hyvinvointi – ihmisten hyvinvointia unohtamatta. Kuluttajan äänen kuuleminen on aivan yhtä tärkeää, sillä lopulta hän omilla valinnoillaan ratkaisee, kenen ruokapöydässä istuu. Iso-Britanniassa kauppojen hyllyt ovat joulun edellä monelta maatalouden tuotealueelta tyhjillään, eikä valinta enää ole kuluttajan käsissä. Jo huoltovarmuudenkin näkökulmasta meidän on huolehdittava maatalouden omavaraisuudesta. Maatalouden rakennemuutos jatkuu vääjäämättä, mutta täystyrmäys ei ole kenenkään etu.

