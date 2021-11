Lukijan mielipide: Lähipalvelut lipuvat Lampilta pois – Aluevaalit lähestyvät ja ihmettelen, kenen asiaa valtuutetut ajavat, jos ei oman lähialueensa

Minna Korkiakoski-Västi sanoi Toholammilla vieraillessaan (Kp 10.11.) enteellisesti, ettei lähipalvelu-sanaa enää käytetä, mikä ihmetytti sekä Piia Rautiolaa (Kp 20.11) että Kari Urpilaista (Kp 23.11.)

Allekirjoittaneenkin mieleen tuo lähipalvelu-sanan pannaan laittaminen kalskahti kylmäävältä, koska se mielestäni tarkoittaa lähipalvelujen hidasta lipumista kauemmaksi. Samassa tilaisuudessa joku muukin taisi mainita, ettei enää tulevat aluevaltuutetut aja yksittäisen kunnan asiaa vaan koko alueen. Miten näillä kommenteilla on mitään tekemistä palveluiden saatavuuden suhteen? Muistaakseni Soiten edustaja puhui myös, että Toholammilla ei enää jatkossa olisi "terveyskeskusta" vaan "terveysasema" ja Lestijärvellä "terveyspiste". Nämä nimitykset puhuvat selkeää kieltä palveluiden vähenemisestä ja etäännyttämisestä.

Kun lamppilainen soittaa lääkäriaikaa terveyskeskukseen, aina vastataan Kannuksesta. Kun lamppilainen kyselee lääkäriaikaa, hän useimmiten saa sen Kannuksesta. Kun lamppilainen varasi laboratorioaikaa marraskuussa, niin hän ajoi Kannukseen, koska Lampin laboratorio oli kahden viikon ajan suljettuna. Kun lamppilainen äiti soittaa neuvolaan, niin puhelu ohjautuu Kokkolaan, eikä enää saa suoraa yhteyttä toholampiseen luotettavaan ja kokeneeseen terveydenhoitajaan.

Itse voin, ainakin vielä, ihan hyvin ajaa Kannukseen, josta olen saanut hyvää palvelua ja apua. Suren kuitenkin niiden lamppilaisten ja lestiläisten puolesta, joilla avun hakeminen Kannuksesta ei ole niin itsestään selvää ja tuottaa vaikeuksia. Samoin työssäkäyvien äitien avun saaminen lapselle on "uuden systeemin" myötä etäännytetty kauemmas, jolloin avun saaminen on hitaampaa ja työläämpää.

Lähipalveluiden alasajaminen on ollut todellisuutta jo vuosia. Monet lamppilaiset muistavat katkerana uudehkon vuodeosaston lopettamisen kuin varkain vajaa kymmenen vuotta sitten. Sen jälkeen alkoi melkoinen rumba, jolloin ihmisiä kuskattiin keskussairaalasta Vetelin Tunkkariin, sieltä Kannukseen ja niin edelleen. Röntgenpalveluista on taisteltu vuosia. Adresseja on kerätty lähipalveluiden säilyttämiseksi.

Aluevaalit lähestyvät ja ihmettelen, kenen asiaa valtuutetut ajavat, jos ei oman lähialueensa. Kuka valtuutetuista on tarpeeksi rohkea ja tarpeeksi valveilla lähipalveluiden saatavuuden puolesta vai hukkuuko pienten paikkakuntien ääni kaikesta huolimatta isomman Kokkolan alle, jolloin voimme vain muistella Toholammilla joskus olleita lähipalveluita?

Paula Määttälä

Toholampi