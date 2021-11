Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa, että sen alueella todettiin torstaina 22 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on suurin yksittäisen päivän tartuntaluku Kalliossa koko koronaepidemian aikana. Viimeisen viikon sisällä Kallion kunnissa on todettu kaikkinensa 46 uutta koronavirustartuntaa.

Ilmaantuvuusluku, joka kuvaa tapausten määrää kahden viikon ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden, on alueellamme noin 200. Kuntien välillä vaihtelu on suurta, esimerkiksi Sievin ilmaantuvuusluku on noin 700.

Rokotuskattavuus on Pohjois-Pohjanmaalla muuta maata alhaisemmalla tasolla ja koronapotilaiden määrä alueen sairaaloissa on kasvanut. Myös testaaminen ja tartuntojen jäljitys kuormittavat terveydenhuoltoa.

Alueella jo aikaisemmin käyttöön otettujen ravintolarajoitusten ja perjantaina voimaan astuneiden kokoontumisrajoitusten odotetaan hillitsevän tartuntojen kasvua ja sen myötä myös sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrää.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt perjantaista lähtien yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 26.11.2021-25.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi.

Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Samoin on suositeltu noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Avi on suositellut Pohjois-Pohjanmaalla harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Lähestyvä joulunaika ja muut loppuvuoden juhlat lisäävät kävijämääriä esimerkiksi tavarataloissa ja muissa yleisissä sisätiloissa. Kasvomaskin käyttöä suositellaankin nyt myös rokotetuille henkilöille, kun liikutaan sellaisissa sisätiloissa, missä on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

Rokottamattomille henkilöille maskin käyttöä suositellaan aina julkisissa sisätiloissa liikuttaessa.

Joulunajan tapahtumissa ja tilaisuuksissa tulee huomioida terveysturvallisuus. Tilaisuuksiin voi osallistua vain terveenä.

Jos rokotussuoja on vielä puutteellinen, koronarokotuksen voi käydä ottamassa lauantaina 27. marrskuuta kello 10–14 Nivalan ja Sievin neuvoloissa. Walk in-rokotuspäivänä annetaan sekä koronarokotuksia että kausi-influenssarokotuksia.

– Jos olet ottamassa kolmatta koronarokoteannosta, tarkista, että toisen rokoteannoksesta on kulunut vähintään puoli vuotta, Kallion tiedotteessa painotetaan.

Häiriö Kallion kuntien rokotuskattavuustietojen päivittymisessä jatkuu edelleen. Rokotukset etenevät Kallion alueella hyvin, mutta rokotustiedot eivät siirry THL:n järjestelmään. Kattavuustaulukoita päivitetään, kun vika on korjattu.