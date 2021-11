Kimmo Himberg koulutti kaikkia uusia poliiseja yli vuosikymmenen rehtorikaudellaan – viimeisenä työpäivänä hän haluaa kertoa uransa epäonnistumisista

Henkirikosten määrä on ollut Suomessa laskussa koko 2000-luvun, mutta Ruotsissa liikutaan toiseen suuntaan. Kansankodissa 40 prosenttia henkirikoksista tehdään nykyisin ampumalla. Isoissa kaupungeissa on meilläkin merkkejä rikollisten jengiytymisestä.

– Terrorismista puhutaan kauhean paljon. Meillä on Suomessa yksi mieleltään häiriytynyt marokkolaispoika, joka puukotti surullisesti uhrejaan. Hänet tuomittiin terroristisesta tarkoituksesta. Haluaisin kysyä, mitä eroa hänen tapauksellaan on Savonian ammattiopiston miekanheiluttajaan. Tekikö hänestä terroristin se, että hän sattui olemaan marokkolainen?

– Yhteiskunta on pitkällä aikavälillä kehittynyt sillä tavalla terveeseen suuntaan, että uhrit uskaltavat ilmoittaa. Hirveän tärkeätä on ollut poliisikoulutuksen parantuminen siten, että poliisin asenne seksuaalirikosten uhria kohtaan on sellainen kuin sen pitää olla. Dna-menetelmien avulla seksuaalirikoksia saadaan selvitettyä paljon paremmin kuin ennen.

– Siinä oli samaa irrationaalisuutta kuin muutenkin valvontayhteiskuntaan liittyvissä peloissa. Sille olisi sijansa, jos me eläisimme jossain totalitarismissa, mutta kun me emme elä.

Himbergin mielestä päätöksestä on aiheutunut paljon vahinkoa. Se on ruokkinut dna-tutkimukseen liitettyä "irrationaalista mystiikkaa".

Himberg on koulutukseltaan luonnontieteilijä. Hän on aina kokenut edukseen, ettei ole juristi. Poliisin työssä on tarvittu fysiikkaa, kemiaa, ympäristötieteitä ja farmasiaa, eikä asioita ole hyväkään katsoa ensisijaisesti pykälien kautta.

Suomessa on nykyisen hallitusohjelman mukaisesti 7 500 poliisia. Pienimmillään määrä kävi noin 7 000:ssa. Vuotuinen kiistely poliisien määrästä ja resursseista heijastuu opiskelijamäärään, jota on vaikea ennakoida. Ensi vuonna sisään otettavat noin 400 opiskelijaa valmistuvat vuonna 2025.

Joka kolmas Polamkissa aloittava on ammatinvaihtaja. Joka neljännellä on alla toinen korkeakoulututkinto.

Himberg muistuttaa sosiologi Max Weberin kuuluisasta lausumasta, että suvereenin valtion edellytyksenä on väkivallan – tai nykyaikaisemmin voimankäytön – monopolisointi valtiolle. Se tarkoittaa, että kaikki muu väkivalta on sitten kiellettyä ja laitonta.

Valitettavasti poliisin on melko usein myös käytettävä voimakeinoja tehtävissään. Kaikesta tästä muodostuvat vaatimukset ammatille. Poliisikouluun on perusteltua valita hyväkäytöksisiä, oppimaan kykeneviä ihmisiä, jotka tietävät paikkansa, pystyvät ottamaan vastaan komentoja ja ohjeistusta sekä olemaan oma-aloitteisia sopivassa määrin.

– Suomalaiselle poliisitoiminnalle on ominaista maamme laajuus ja harva asutus. Suurimmassa osassa maata on tuiki normaalia, että kahden tehtävissään liikkuvan partion välinen etäisyys voi olla helposti sata kilometriä. Kun jotain tapahtuu, paikalle ei heti rynnistä viittäkymmentä poliisia valot vilkkuen amerikkalaisten poliisisarjojen malliin, Himberg perustelee.

Kimmo Himberg on Polamkin rehtorin työhuoneessa Tampereen Hervannassa viimeisiä päiviään. Hän muistuttaa poliisien kasvaneesta koulutustasosta Suomessa. – Joka neljännellä nuorista poliiseista on kaksi akateemista loppututkintoa. Siis noista, jotka tuolla maijassa istuvat.

Himberg on rehtorikaudellaan nähnyt läheltä ja kouluttanut kaikki nuoret, jotka valmistuvat poliiseiksi Suomessa. Sisäänottomäärä on vaihdellut sadasta nykyiseen 400:aan vuosittain.

– Me ajattelemme koko ajan sitä, minkälainen poliisi Suomessa on 2050-luvulla. Nyt luokkahuoneita täällä kuluttavat ovat poliiseina kymmenien vuosien päästä, ja se miten heitä opetamme, heijastuu sinne.

– En ujostele sanoa, että Suomessa on hieno ja hienosti toimiva poliisi. Se on vuosikymmenten kuluessa rakentunut tällaiseksi, johon ihmiset vahvasti luottavat ja joka loppujen lopuksi pienellä henkilöstömäärällä hoitaa poliisitehtävät oikeinkin mallikkaasti.

– Sanokaa mitä sanotte, mutta syvässä länsimaisessa demokratiassa poliisi on sivistysorganisaatio. Se, miten poliisi toimii, on aivan keskeinen indikaatio siitä, miten sivistynyt yhteiskunta toimii. Ja tämä asettaa todella kovat vaatimukset ammattikunnalle, Himberg jatkaa.

Siniseinäisessä auditoriossa, paksujen metalliovien takana istuu puolensataa poliisijohdon ja poliisipäällystön jäsentä, joista useimmilla on virkapuku yllään. Puhe on polveillut koko päivän poliisitoiminnan uusissa haasteissa, digitaalisen rikostutkinnan kasvavissa vaatimuksissa ja kansainvälisissä vertailukohdissa.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtori vastaa Lännen Median suoriin kysymyksiin omin sanoin.

Mitä uhkia näet poliisin tulevaisuudessa, Kimmo Himberg?

Poliisin resursseista käytiin taas vuotuinen vääntö. Kaavailtu noin 450 henkilötyövuoden suuruinen leikkaus peruttiin. Mistä tämä kertoo?

– Olen vakavasti huolissani siitä, että päätöksentekijämme eivät ymmärrä turvallisuusympäristön muutosta. Ehkä poliisin työn kuvitellaan edelleen olevan juoppojen putkaan raijaamista ja käsipystyratsioita maantien varressa. On se sitäkin, mutta maailma on muuttunut Vastaamo-tapauksen hyvin osoittamalla tavalla.

– Käsissämme on yhtäkkiä rikos, jossa asianomistajia on kymmeniätuhansia. Jos heille kaikille halutaan oikeutta, kuten länsimaisessa demokratiassa oikein on, poliisin pitää rikostutkinnan yhteydessä heitä kaikkia kuulla ja heidän vaatimuksensa kirjata ja puolustaa heidän etuaan. Ihan käsittämättömiä uudenlaisia rikoksia on koko ajan. Niissä ei edes tiedetä, missä maassa rikoksentekijä mahtaa olla tai missä ovat rikoksen uhrit.

–Yhtä mittaa on myös tapauksia, joissa joku mies on saanut kymmeniä alaikäisiä lähettelemään itsestään alastonkuvia ja mikä vielä pahempaa, päässyt heitä kohtaamaan. Ei ennen ollut tällaistakaan, ja tämä on peruspoliisitoimintaa! Jos johonkin pitäisi yhteiskunnassa pystyä tarttumaan, niin tähän. Tämän torjuminen vaatii uudenlaista osaamista ja kauheasti työkaluja.

– Kovasti ihmettelen, jos joku poliittinen päätöksentekijä päivittelee sitä, kuinka paljon poliisin digitalisaatioon kuluttamat rahat ovat kasvaneet. Eikö sen vertaa ole ymmärrystä maailman muutoksesta?

Mitä muita uhkia näet tulevien poliisien edessä?

– Menen vähän aralle alueelle, mutta haluan sen tehdä. Moniarvoistumisesta on puhuttu kauan, ja sitä on pidetty tärkeänä ja arvokkaana. Vähemmän huomiota on saanut se, että me näemme jo nyt aivan selvästi moniarvoistumisen myös lisäävän konflikteja.

– Kun aloitin opinnot yliopistossa 1970-luvun puolivälissä, taistolaisuuden vaikutus oli yliopistoympäristössä todella voimakas. Valitettavasti näen tämän hetken kehityksessä samoja piirteitä. Sen sijaan, että olisi siihen suvaitsevaisuuden ihanneyhteiskuntaan päästy, meillä onkin oikeassaolemisen kulttuuri jälleen.

– Julkisessa keskustelussa ja somessa on hirvittävän jyrkkää vastakkain asettautumista ja konfliktihakuisuutta. Siitä ei seuraa mitään hyvää yhteiskunnassa.

Pitäisikö siis pyrkiä vähentämään moniarvoisuutta?

– Ei, vaan pitäisi ihan oikeasti arvostaa suvaitsevaisuutta. Meidän pitäisi arvostaa, anteeksi nyt vaan, hyviä tapoja ja hyvää käytöstä myös eri mieltä olevien kanssa. Ei se ole kenellekään kunniaksi, että osaa olla häijy toisille somessa. Jokainen sen osaa, kun vaan sille tielle lähtee.