Tiina Ruotsalan kolumni: Lisää kulttuurin juhlaa joutavan kättelyn tilalle

Tämäpä vasta hyvä uutinen. Presidentti Sauli Niinistö on päättänyt perua itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton kokonaan nopeasti heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Heikentynyt koronatilanne ei toki miellytä, mutta jospa saisimme jälleen yhtä upeat Linnan juhlat kuin viime vuonna. Tuolloinhan presidenttipari Sauli Niinistön ja Jenni Haukion juhlaa Presidentinlinnassa seurattiin kotisohvilta. Lisäksi tavattiin vieraita ympäri Suomen ja koettiin maan mainioita kulttuuriesityksiä. Kaksikielinen Linnan juhlat -lähetys tulkattiin myös ensimmäistä kertaa molemmilla kotimaisilla viittomakielillä, eli suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Niitä saattoi seurata Yle Areenassa.

Tarvittiin korona, jotta ulkopuolisen silmin lähes mieltä vailla olevasta kättelyrumbasta luovuttiin ja korvattiin se ohjelmalla, josta Suomen kansa tykkäsi. Ylen itsenäisyyspäivän tv-lähetykset tavoittivat viime vuonna yhteensä 2,76 miljoonaa ihmistä. Vuoden 2019 itsenäisyyspäivän ohjelmisto tavoitti yli kolme miljoonaa suomalaista, mutta siihen on laskettu mukaan myös itsenäisyyspäivän paraati.

Miksipä siis näin loistavan vastaanoton saaneesta uudistuneesta itsenäisyyspäivän ohjelmasta olisikaan pitänyt luopua? Toki juhla olisi ollut tänäkin vuonna huomattavan erilainen edellisiin vuosiin verrattuna. Kutsun linnaan sai vain parisataa ihmistä ja tähän väkimäärään laskettiin myös seuralaiset. Lähes kaikki kutsuvieraat olivat Linnan juhlien ensikertalaisia, ja juhlien teemana tänä vuonna terveydenhuollon henkilöstö sekä Suomen vapaaehtoistyö. Kaikki kunnia heille, vaikka linnan ovet pysyvätkin säpissä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Varmasti Presidentin kansliassa on nyt olemassa varasuunnitelma. Pidetään peukkuja, että se on yhtä ansiokas kuin vuodentakainen.

Meillä on Suomessa valtavasti aivan huikeaa kulttuuriosaamista kaikilla kulttuurin aloilla. Kulttuuri itsessään on ollut yksi suurimmista korona-ajan kurittamista aloista. Eikö olisi oikeus ja kohtuus, että kaikki ne varat, jotka on budjetoitu Linnan juhliin käytetään lyhentämättömänä päivän ohjelmaan.

Torstai-iltana seurasimme suorana lähetyksenä ensimmäistä Kulttuurigaalaa, joka järjestettiin Tampereella. Mikä tyyli, mikä laatu, leimasi koko iltaa. Ei amerikkalaista oscarlänkytystä, vaan lyhyitä ja hauskoja puheenvuoroja alkaen Vuoden kulttuuripersoonasta. Kymmenen vahvan ehdokkaan joukosta palkittu näyttelijä Seela Sella, 84, oli rientänyt juhlaan suoraan töistä.

Esiintymässä olivat muun muassa Vilma Jää, Timo Alakotila, Tuuli Länsman ja Ulla Pirttijärvi sekä Seela Sellan kanssa Tampereen maisemissa seikkaillut Anne-Mari Kivimäki. He kaikki ovat tuttuja Kaustisen festivaaleilta.