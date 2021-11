LM-kysely: Lukijoiden enemmistö käyttää koronapassia ongelmitta, osa laajentaisi passivaatimusta huomattavasti – periaatteellinen vastustus pientä

FAKTA Sanottua "Olen käyttänyt ravintolassa. Pelkästään positiiviset kokemukset. Koronapassin myötä on päässyt jälleen takaisin siihen normaaliin elämään, mitä oli ennen koronaa." "Saisi kysyä joka paikassa." "Koronapassi on hyvä systeemi, ja sen käyttöä tulee lisätä, ellemme halua sulkeutua kotiin." "Käytön typerä sääntely tulisi lopettaa ja passi ottaa käyttöön kaikkialla. Yritysten ja palveluiden tulisi ilman moitteita voida edellyttää passia aina, kun ne kokevat sen tarpeelliseksi. "Pitäisi laajentaa kysely myös työpaikoille mentäessä." "Tulostettava versio voisi olla pienempänä. Vaikka ihan korttikokoa." "Tarkastusjonot saattavat olla hitaita isoissa tapahtumissa." "Käytin matkustaessa ulkomailla, se on ehdoton rajojen aukaisija. Musiikkikeikalla Helsingissä koronapassi loi turvallisen tunteen, vaikka oli tiivis perinteinen keikkatunnelma." "Ravintoloissa tarvitsisin, mutta en ole ilman passia päässyt sisään. Joudun ehkä hoitoalalta poistumaan, jos passi tulee pakolliseksi. Itse en voi rokotteita ottaa pahan allergian vuoksi. Voin kuolla, jos otan ne." "Minulla ei ollut kahta rokotusta, mutta alle 72 tunnin negatiivinen testitulos. Se ei kelvannut. Ilmeisesti tulosten päivittäminen järjestelmään kestää." "Tunsin itseni syrjityksi ja pahaksi ihmiseksi, kun en ole raskauden vuoksi uskaltanut ottaa rokotteita, enkä siis passia omista." "Mielestäni koronapassin käyttö on syrjintää ja rikkoo ihmisoikeuksia."

Kokemukset koronapassin käytöstä ovat pääosin myönteiset noin 300 kyselyyn vastanneen joukossa.

Lännen Media kysyi osakaslehtiensä tilaajilta lehtien verkkosivuilla, onko koronapassin käytössä ollut tähän mennessä ongelmia.

Koronapassin käytössä oli ollut ongelmia vain kuudella prosentilla vastaajista. Vastaajista 66 prosenttia ei ollut huomannut mitään ongelmia käyttäessään koronapassia. Heistä suuri osa tunsi olonsa turvallisemmaksi, kun kaikilta edellytettiin passia.

Loput 28 prosenttia eivät olleet käyttäneet koronapassia. Syy oli useimmiten se, ettei sitä ollut kysytty missään. Osa on jättänyt käyttämättä koronapassia periaatteesta.

Ongelmia lentokentällä kiireessä

Epäonninen lentomatkustaja Soile Vakkala Simosta myöhästyi jatkolennolta Helsinki–Vantaalla, kun häneltä jäätiin tarkastamaan koronapassia. Vakkala oli tulossa Malagasta Espanjasta ja lentämässä edelleen Ouluun.

– Lentokentällä minut otettiin satunnaistarkastukseen. Yritin kertoa näille tarkastajille, että minulla on kiire.

Tarkastuksessa ilmeni ongelma, kun Vakkalalla ei näkynyt kuin yksi rokote kahden sijaan. Hän joutui lataamaan Omakannan rokotetodistuksen, josta näkyi oikea määrä rokotteita. Espanjaan hän oli päässyt samalla todistuksella, joka ei toiminut Suomessa.

Lennolta myöhästymistä ei pahoiteltu. Vakkala joutui ostamaan uuden 130 euron lentolipun Ouluun seuraavalle lennolle, ja se harmitti. Osasyynsä tapahtumasarjassa oli silläkin, että Malagan-lento lähti alun perin myöhässä.

– Minusta on kuitenkin hyvä, että koronapassi tarkistetaan. Kannatan rokotusten ottamista, Vakkala sanoo.

Timo Jalonen Turusta kertoo, että hänellä oli toisen rokotteen merkinnän puuttumisen kanssa samanlainen ongelma. Virheen korjaaminen onnistui helposti ja yhdessä päivässä kaupungin terveyspalvelujen kautta.

– Kaupungin e-terveyspalveluista löytyi erillinen kohta, johon saattoi reklamoida virheen. Jokaisen on perusteltua katsoa passinsa oikeellisuus ennen matkalle lähtöä.

Jalonen on käyttänyt koronapassia Suomen lisäksi Italiassa, jossa sitä kysyttiin paljon useammin.

– Italiassa homma toimi hyvin ja syntyi turvallinen olo.

Teatterituottaja valmis kysymään ilman lupaa

Lapualainen teatterituottaja Kai Pöntinen oli valmis kysymään koronapassia osassa näytöksistä, vaikka alueella ei ollut rajoituksia. Pöntinen (kok.) on Lapuan kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

– Kaksi koronapassivaadetta sisältävää esitystä oli kaikkein varatuimpia. Se tuo ihmisille turvallisuuden tunnetta, hän sanoo.

Pöntinen tiedostaa, että passin kysyminen ei olisi ollut tilanteessa lain mukaan oikein ja hän olisi ollut valmis kantamaan seuraukset. Pasi was here -näytelmän esitykset on kuitenkin keskeytetty pääosanesittäjän sairastumisen takia, joten koronapassiesitykset eivät koskaan toteutuneet.

Koronapassin voi tulostaa myös paperisena halutessaan. Siitäkin löytyy sama QR-koodi, joka luetaan sovelluksella. Lotta Arbelius työskentelee sekä Prahassa että Dublinerissa. Mauri Ratilainen

Kun tieto koronapassin kysymisestä julkaistiin, sähköposti täyttyi paristakymmenestä alimpaan helvettiin haukkuvasta viestistä.

– Kun luin niitä läpi, näin että ne ovat lähteneet yhdestä, kahdesta tai kolmesta kynästä.

Pöntisen mukaan kulttuurialan pelastamiseksi edessä on kaksi keinoa: joko koronapassi laajaan käyttöön tai rokotepakko.

Eteläpohjalaisten matalaa rokotekattavuutta hän ei ymmärrä.

– On sanottu, että pohjalaisuus on napaan asti maannousua ja loppu kolloutta. Eihän rokottamattomuudessa ole mitään järkeä.

Pohjalainen murresana kollo on synonyymi muun muassa tollolle tai typerykselle.

Tuki koronapassille valtavaa

LM-kyselyn yleistuloksen voi tiivistää niin, että lukijoiden mielestä koronapassin käytössä tai kysymisessä ei ole ongelmia. Monet vaativat sen käytön laajentamista.

– Ainoa ongelma on se, että jotkut ravintoloista kysyvät passia vasta puoliltaöin. Jatkossa asioin vain sellaisissa ravintoloissa, joissa kysytään passi kaikilta alkuillasta, kertoi nainen Varsinais-Suomesta.

Lukijat ovat kyselyn mukaan tarvinneet koronapassia eniten ravintoloissa ja matkustaessa ulkomaille. Ulkomailla passia on yleensä kysytty useammin kuin Suomessa.

Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö joutui perumaan itsenäisyyspäivän vastaanoton. Yksi syy oli se, ettei tilaisuudessa ollut lainsäädännön mukaan mahdollista kysyä koronapassia.

Noin kymmenys vastaajista puolestaan oli sitä mieltä, että koronapassi on esimerkiksi eriarvoistava tai ihmisoikeuksia loukkaava, eivätkä he periaatteesta käytä sitä.

– Pelleilyä koko passi. Ei se korona tiedä, kenen taskussa passi on ja kenen ei. Nyt voivat piikitetyt passin turvin levittää koronavirusta, kun heitä ei testata ja piikittämättömiä syytetään. No, antaa tulla vaan. Me olemme pystyssä siinä kohtaa, kun piikitetyt kärsivät oireista tulevaisuudessa, vastasi nainen Satakunnasta.

Toistaiseksi rokotteista ei ole seurannut merkittävästi vakavia haittavaikutuksia. Vaaralliset rokotehaitat ovat mitättömän harvinaisia verrattuna koronaviruksen aiheuttamiin haittoihin ja kuolemiin.

Kyselyn kannat heijastelevat rokotettujen ja rokottamattomien osuuksia. Suomessa reilut 13 prosenttia rokotusikäisistä ei ole saanut yhtäkään koronarokoteannosta.

Koronapassin käyttö laajenee lähiaikoina huomattavasti, sillä monet alueet ottavat käyttöön kokoontumisrajoituksia. Lisäksi hallitus päätti perjantaina, että leviämisalueiden ravintoloissa anniskelu loppuu kello 17, jos ravintola ei kysy koronapassia.

Koronapassissa eivät ole kyseessä vain rokottamattomien ihmisoikeudet. Monelle rokotetulle riskiryhmäläiselle tieto muidenkin ihmisten koronapassista antaa uskallusta osallistua tapahtumaan.

Tarkkana digin kanssa

Muutamat eläkeläiset nostivat kyselyssä esiin ongelmat koronapassin käyttöönotossa.

– Eläkeläisenä en osaa ottaa sitä käyttöön. Saan sen vain tietokoneeseen, mutta ei ole älypuhelinta, mikä on varmaan ongelma ikäiselläni. Voisin vielä matkustellakin, vastasi mies Lapista.

Tarvittaisiin selvästi palvelua, jossa kädestä pitäen opastettaisiin koronapassin lataaminen digitaalisesti tai tulostaminen paperille.

Nainen Satakunnasta kertoo, että 16-vuotiaalle koronapassi piti hankkia puhelinnumeron kautta, koska hänellä ei ollut verkkopankkitunnuksia.

Useat tyypilliset ongelmat liittyvät vastausten mukaan siihen, että koronapassin lukija näyttää väärää määrää rokotuksia. Siksi on hyvä ainakin aluksi pitää mukana todistusta, josta voi tarkastaa oikean rokotusmäärän tarvittaessa.

Osa vastaajista raportoi ongelmaksi senkin, ettei koronapassin yhteydessä kysytty henkilöllisyyspapereita. Silloin kuka vain samaa sukupuolta oleva voisi kävellä sisään. Lukijasovellus kertoo vain passinhaltijan nimen, jonka voi varmistaa henkilöllisyystodistuksesta.

Näin passia tarkastavat kommentoivat

Kyselyssä oli mahdollista kertoa havaintojaan myös passijonon toiselta puolelta, tarkastajan näkökulmasta.

– QR-koodi on hidas kohdentaa lukulaitteessa, varsinkin jos todistus on asiakkaan kädessä. Osa asiakkaista on raivokkaita passin käyttöönotosta, ja passin pyytäminen vähentää asiakasmääriä, sanoi nainen Kanta-Hämeestä.

Helsingissä monet ravintolat eivät vielä arkisin kysyneet koronapassia. Praha ja Dubliner saavat seuraajia, kun anniskelurajoitukset kiristyvät. Mauri Ratilainen

Mies Varsinais-Suomesta kritisoi Android-puhelimien olevan epäluotettavia eri valaistusolosuhteissa ja pilkuntarkkaa säätöä vaativassa koronatodistuksen lukemisessa.

– Suuria vaikeuksia lukemisessa, mikä hidastaa aivan liikaa sisäänpääsyä.

Naisjärjestyksenvalvoja Keski-Pohjanmaalta kertoo, ettei kolme rokotusta yllättäen läpäissyt lukijaa.

Näin kysely tehtiin

Kysely toteutettiin osakaslehtien verkkosivuilla lehtien tilaajille 22.–26. marraskuuta Webropol-ohjelmistolla.

Vastaajia oli yhteensä 301, joista eniten Kanta-Hämeestä, Varsinais-Suomesta, Satakunnasta, Kainuusta ja Etelä-Pohjanmaalta. Myös Lapista, muista pohjalaismaakunnista ja Uudeltamaalta tuli reilusti vastauksia.

Vastanneista 58 prosenttia oli naisia ja 42 prosenttia miehiä.

Kyselyn menetelmä ei ole yleistettävissä koko kansaa koskevaksi tulokseksi, koska vastaajajoukoksi oli rajattu enimmäkseen lehtien tilaavat lukijat.

On mahdollista, että tilaajat ovat jonkin verran jakaneet vastauslinkkiä eteenpäin. Tuplavastauksia ei tullut yksittäisiä useampia. Täysin identtiset vastaukset on siivottu pois aineistosta.