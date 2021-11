Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kaikki keinot on kokeiltava taistelussa koronakurimusta vastaan – Mikä ihmeen vaikeus on edistää koronapassin käyttöä?

Korona koettelee ja huolestuttaa. Ilmaantuvuusluvut ovat sitä luokkaa, että järki ei tahdo niitä ymmärtää. Pohjois-Pohjanmaan numerot näyttävät erittäin korkeita lukemia ja siellä esimerkiksi Sievissä ollaan ilmaantuvuusluvussa 700.

Perjantaina Suomessa todettiin enemmän koronatapauksia kuin kertaakaan aikaisemmin. Koko maan ilmaantuvuus oli perjantaina 177,4. Se tarkoittaa tautitapauksia viimeisen kahden viikon aikana per 100 000 asukasta. Korkein ilmaantuvuus on tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Loppukesällä ja alkusyksystäkin koronatartuntojen määrä laski, mutta pikkuhiljaa tilanne alkoi pahentua ja puheet elämän avautumisesta joutuivat erikoiseen valoon. Sairaalahoidossa olevien ihmisten määrä on kasvanut ja tehohoitopaikkojen määrä alkaa olla kriisissä. Huoleton kesätunnelma on tiessään.

Jonkinlainen hälytysmerkki oli torstainen ilmoitus itsenäisyyspäivän vastaanoton peruuntumisesta heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Presidentin kanslian tiedotteen mukaan syy on tautitilanteen lisäksi se, ettei koronapassia voida käyttää riittävän hyvin. Valitettavasti laki jättää aukon, joka estää vaatimasta ja tarkastamasta koronapassia julkisyhteisön virallisissa tilaisuuksissa, jollainen itsenäisyyspäivän vastaanotto on, lausunnossa todetaan.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) pyysi perjantaina kansanedustajia varautumaan eduskunnan koollekutsumiseen lähestyvän joulutauon aikana. Vehviläisen tiedotteessa todettiin, että koronatilanteen pahennettua on tärkeää, että eduskunta omalta osaltaan viivyttelemättä käsittelee välttämättömiä hallituksen esityksiä, kuten koronapassia.

Vehviläisen viesti on ainut mahdollinen. Kiireellisten ja välttämättömien hallituksen esitysten käsittely ei saa jäädä kiinni eduskunnan aikatauluista. Yksi asia, jossa on jo viivytelty liikaa, on koronapassi.

Hallitus valmistelee parhaillaan esitystä, joka mahdollistaisi passin vaatimisen myös silloin, kun toimijaan ei kohdistu rajoituksia. Esimerkki rajoituksista on esimerkiksi ravintoloihin kohdistuvat rajoitukset.

Eduskunnan joulutauon takia sen on arvioitu kuitenkin ehtivän voimaan vasta mahdollisesti helmikuussa. Nyt ei ole oikea aika viettää joulutaukoa, kun yhteiskunta ja kansalaiset huutavat apua. Helmikuuhun olisi ikuisuus. Edistääkö laajempi koronapassin käyttö koronan leviämistä, sen näkee vasta sitten, kun asiasta on kokemuksia. Jotenkin on pystyttävä ratkaisemaan se, että korona näyttää mahtiaan huolestuttavalla tavalla. Jos koronapassin käytön laajentaminen auttaa siihen, että mahdollisimman moni menisi rokotettavaksi, niin sitä kannattaa yrittää. Koronapassin vaatiminen ravintoloissa ei vielä koronavapaata kesää tee.

Turun yliopistollinen keskussairaala kertoi perjantaina, että yhden koronapotilaan tehohoito maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 33 000 euroa. Tiedossa on, että suurin osa tehohoidossa olevista koronapotilaista on rokottamattomia. Kysymys ei ole pelkästään rahasta vaan siitä, että tehohoitopaikkoja todella on rajallinen määrä. Tästä ei ole aikaisemmin tarvinnut Suomessa olla huolissaan.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.