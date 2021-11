Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Elämässä tarvitaan myös pysähtymistä – Ensimmäinen adventti aloittaa joulukauden

Ensimmäinen adventti aloittaa joulukauden. Moni näyttää tänä viikonloppuna toivottavan hyvää pikkujoulua, mikä monessa tapauksessa merkitsee omien jouluvalojen virittämistä ja kynttilöiden sytyttämistä. Tuttuakin tutumpi Hoosianna kaikuu ainakin kirkoissa tänä sunnuntaina. Ensimmäinen kynttilä sytytetään.

Joulu jakaa kansaa niin kuin tuntuu moni muukin asia tekevän, mutta tämä kahtiajako ei ole laatuaan kovin vakavaa. Osa ihmisistä virittyy joulutunnelmaan valoilla, leipomuksilla, joulukorteilla ja muulla valmistelulla. Toisille joulu tulee vähemmälläkin touhuamisella. Molemmille lähestymistavoille on paikkansa, kunhan kukin saa laskeutua joulukuuhun omalla tavallaan.

Tänäkin vuonna yritysten pikkujouluja järjestetään koronan varjossa. Jotkut luottavat ravintoloihin, koska siten voi varmistaa koronapassin käytön joulukuun juhlassa. Osa yrityksistä järjestää virtuaalijuhlia ja jakaa työntekijät pieniin ryhmiin.

Jouluiloa ja talven valoa voi etsiä ja löytää kaikenlaisina aikoina. Silmämääräisesti näyttää, että jouluvaloissa ei ole säästelty pimeän syksyn jälkeen. Pimeyden keskellä kauniit valot tekevät hyvää sydämelle. Keskipohjanmaa kertoi perjantaina, kuinka Kälviän keskustan lähettyvillä on varsinainen joulumaa. Jutun mukaan Kemppaisten perheen kodista on tullut paikallinen maamerkki ja se on noussut sosiaalisen median kautta jo laajemmaltikin keskipohjalaisten tietoisuuteen.

Jutussa haastateltu Carita Kemppainen kertoo olleensa aina jouluihminen, mutta äidiksi tultuaan on päässyt oikein vauhtiin (KP 26.11.). Kannuslainen Tuija Lehtinen kuuluu ehdottomasti jouluihmisiin eli niin sanottuihin jouluttajiin. Sunnuntain lehdessä Lehtinen kertoo suhteestaan jouluvalmisteluihin.

Nyt tarvitaan iloa ja valoa. Yhteiskunnassa, joka on auki vuorokaudet läpeensä, tarvitaan kohokohtia ja välillä jopa pysähtymistä. Muuten mieli ei lepää tai kohokohdat tunnu erityisiltä. Jokainen löytää oman paikkansa, jossa haluaa hiljentyä ja iloita.

