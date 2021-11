Koronavirusmuunnoksen torjunnassa kiireellisiä toimia – Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen

Monet aluehallintovirastot ovat määränneet lauantaina pikaisia toimia ns. Omikron koronavirusmuunnoksen leviämisen estämiseksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti tiedotteessaan määrännneensä Etelä-Suomen kunnat ja kuntayhtymät järjestämään alueensa rajanylityspaikoilla pakollisen terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat ennen Suomeen saapumistaan 14 vuorokauden sisällä oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte. Päätös on tullut voimaan välittömästi ja se on voimassa vuoden loppuun asti.

Helsinki-Vantaan lentoasemaa koskevat päätökset annettiin 27.11.2021 noin klo 12. Vastaavat määräykset on nyt annettu myös muille Etelä-Suomen rajanylityspaikoille. Määräys pakolliseen terveystarkastukseen osallistumisesta koskee henkilöitä, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden sisällä oleskelleet jossakin seuraavista maista: Etelä-Afrikka, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swasimaa), Mosambik ja Malawi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Oulun kaupungin, Kuusamon kaupungin ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen.

Lounais-Suomessa noista eteläisen Afrikan maista saapuvat henkilöt määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Turun lentoasemalla sekä Naantalin, Porin, Rauman ja Turun satamissa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt myös alueensa rajanylityskunnat järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat ennen Suomeen saapumistaan 14 vuorokauden sisällä oleskelleet mainituissa maissa, joissa on havaittu virusmuunnoksen leviämistä.