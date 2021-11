Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos ovat päätyneet erilaiseen tapaan hoitaa pelastustoiminnan kulmakivi – varallaolo. Jokipelastuksessa varallaolo perustuu nykyään vakinaisen palokunnan palkalliseen vuorotyöhön. Keski-Pohjanmaalla varallaolon hoitavat varsinkin virka-ajan ulkopuolella vapaaehtoiset sopimuspalokuntalaiset, neljänneksellä palomiehen palkasta.

Keskipohjalainen malli purettiin Kala- ja Pyhäjokilaaksossa kesällä. Nyt syksyllä Keski-Pohjanmaa päätyi säilyttämään vpk-laisten varallaolon. Toisin kuin olen aluevaalijutussa (KP 26.11.) todennut, pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen toimii tässä asiassa linjakkaasti sekä poliitikkona Etelä-Pohjanmaalla että pelastusjohtajana Keski-Pohjanmaalla.

Varallaolossa päivystävä on koko ajan vuorollaan täydessä valmiudessa auttamaan. Tällöin puolisoa ei voi päästää perheen ainoalla autolla kauppaan tai harrastamaan. Itse voi käydä asioilla sillä varaumalla, että pääsee hälytyksestä saman tien baanalle. Olen nähnyt vierestä, kuinka maukas pizza on jäänyt syömättä lautaselle ja maitolasi puolilleen, kun siviiliasuinen auttaja on rientänyt apuun. Näkyvät sammutustehtävät ovat muuten vain osa palomiehen työtä. Ensivastetehtävissä elvytys, kolariuhrin auttaminen ja tapaturman uhrin pelastaminen tulevat tutuiksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun hätä on suuri, avun pitää olla lähellä. Merkittävin ero Jokilaaksojen mallin ja Keski-Pohjanmaan mallin välillä on siinä, että esimerkiksi Halsualla ja Lestijärvellä varallaolija eli se joka varmasti lähtee auttamaan, on lähellä, omalla paikkakunnalla. Sen sijaan Nivalassa, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä ja Sievissä apu iltaisin ja öisin voi tulla naapurikunnista asti. Tämä johtuu siitä, että varallaolija on sitoutunut rientämään apuun. Muut vpk-laiset taas lähtevät auttamaan, jos se vain on sillä hetkellä mahdollista.

Silkkaa pahansuopaisuutta ei laajasta varallaolosta luovuta. Perusteluna on ollut oikeusistuimien linjaukset siitä, että liian tiukka toimintavalmius on tulkittu työnteoksi, josta kuuluu maksaa täysi palkka. Nyt olisikin paikallaan, että joku viranomaistaho ottaisi selkeän kannan siihen, millainen varallaolo on työtä ja mikä ei. Linjaus poistaisi monta ongelmaa.