Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kansalaiset odottavat vastauksia koronakriisin keskellä

Kriisiä pukkaa, jos ei korona-asioihin aleta saada vastauksia valtiovallalta ja jotenkin linjassa olevia ohjeistuksia THL:ltä. Suomen hallitus kokoontuu Säätytalolla tiistaina ja tekemistä on. Vuoroaan odottavat epidemiologinen tilannekuva, rokotustilanne ja omikron eli uusin virusmuunnos. Koronatilanne on heikentynyt selvästi viime viikkoina ja uusi variantti heikentää tilannetta.

STT kertoo, että hallitus tiettävästi keskustelee muun muassa rajojen terveysturvallisuudesta virusmuunnoksen vuoksi. Hallituslähteiden mukaan on kartoitettu erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja, jotka voisivat olla jopa rajojen sulkeminen tai sisärajatarkatusten palauttaminen. Hallitus päätti sunnuntaina maahantulorajoituksista niiden matkustajien osalta, jotka ovat oleskelleet 14 viime vuorokauden aikana eteläisen Afrikan maissa. Suomen kansalaisella on aina oikeus lähteä Suomesta ja palata maahan. Se ei estä ulkoministeriötä kehottamasta välttämään matkustamista riskimaihin.

Suuri joukko suomalaisista 12 vuotta täyttäneistä on rokotettu, mutta kaikissa ikäryhmissä on myös rokotteista kieltäytyneitä. Uusi variantti laittaa painetta sille, että kolmannet rokotukset ulotettaisiin uusiin ryhmiin ja entistä useammalle. Tällä hetkellä kolmosrokotetta tarjotaan ainoastaan yli 60-vuotiaille ja riskiryhmille. Kansalliselta rokotusasiantuntijaryhmältä odotetaan keskiviikkona kannanottoa 5–11-vuotiaiden rokottamisesta, kun nyt ikäraja on 12. Käytännössä muutokset etenevät siten, että asiantuntijaryhmän lausunnon pohjalta THL esittää oman lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Viimeinen päättäjä on valtioneuvosto.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ennen rokotusasiantuntijaryhmän kokousta on hallituksella jo tiistaina kova työpäivä. Joko huomenna saadaan tietoa uusista rajoituksista ja koronapassin käytön laajentamisesta? Etätyösuositus- ja maskipakko voivat olla myös hallituksen tehtävälistalla. Mahdollisimman hyviä vastauksia tarvitaan ennen kuin huoli kasvaa liian suureksi. Pelko uusista varianteista on aiheellinen. Sitä ongelmaa ei pysty Suomen hallitus ratkaisemaan. Köyhien maiden kansalaisten rokottaminen samaan tahtiin muiden kanssa voisi auttaa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.