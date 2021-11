Lukijan mielipide: Olet vapaa, kanna vastuusi

Mistä tulee valheellinen tieto, joka meidät turmelee. Vaaraksi se on maallemme, joka vapaaksi on rakennettu. Vaan vapaus ei tarkoitakaan vastuuta. Hän ei ota rokotetta. Yksilöllä on oikeus päättää kehostaan. Hengityskoneessa elämästään taisteleva tuntuu etäiseltä. Tämä ei koske minua. Toisaalla ihmisiä pusketaan piikkilanka-aitoja vasten ja käytetään vallan välikappaleina. Meillä piikki olkapäähän on luonut muurin järjen ja ennakkoluulojen välille.

Ennakkoluulojen ja pelon lietsominen on kuin terrorismia. Tietoa irrotetaan palasiksi ja hyväksikäytetään osoittamaan juuri päinvastaista. Kohteena on hyvin monenlaiset ihmiset alttiina väärälle tiedolle. Ääripäässä ovat jutut, joissa rokotetut ”säteilevät” pahaa. Ja nämä lähtevät nimenomaan meistä aikuisista, leviävät netissä ja osa nuorista ottaa ne totena. Nuorissa epidemia-aika näkyy mielenterveyshäiriöinä. Rokottamattomat osaltaan pidentävät epidemiaa, joka on suoraan pois nuorison hyvinvoinnista.

Missään vaiheessa rokotteesta ei ole sanottu, että se estää taudin saamista. Tuplarokote estää taudin vakavaa muotoa! Sairaalahoidossa on myös rokotettuja. Rokotekattavuuden noustessa tämäkin luku väistämättä nousee. Rokottamattomien riski päätyä sairaalahoitoon ja teholle on moninkertainen.

On totta, että epävarmuustekijöitä on olemassa. Ne liittyvät viruksen muuntautumiseen, ja rokotesuojan ylläpitoon tulevia muunnoksia vastaan. Meidän velvollisuutemme on torjua tautia sillä hetkellä olevin parhain mahdollisin tiedoin. Pahin vihollinen on väärä tieto.

Rokotepakko alkaa helmikuussa Itävallassa. Suomeen sitä ei tule. Yksilön asema on suomalaisessa yhteiskunnassa vahva. Oliko suomalaisilla varaa valita 82 vuotta sitten, että aletaanko tätä maata puolustaa?

On harmillista, että yhteiskunta on pakotettu jälleen kiristämään otetta, sillä vahinko kaatuu usein vastuullisesti toimivien ihmisten harmiksi ja yritysten vahingoksi.

Rokotevastaisuutta levittävät edustavat Suomen historian itsekeskeisyyden huippua, mutta heille ei saa antaa periksi. Yhteiskunnan on sinnikkäästi tuotava tietoa rokotteiden turvallisuudesta ja tehtävä jatkossakin rokotuksista helppoa. Valkoinen maa tuo jo valoa.

Pekka Kauppi

aluevaaliehdokas

Ruotsalo