Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogissa kuvataiteilija Hans Rosenström: "Käsitykseni taiteesta rakentui Pohjoismaisessa taidekoulussa vietettyjen vuosien aikana enemmän kuin missään muualla"

The Nature of Isolation and Loneliness (2020) on kuoroesitys joka toteutettiin Kööpenhaminassa VEGAn suuressa konserttisalissa. Teos leikittelee tavanomaisen konsertti kokemuksen kanssa yleisön sekaan piiloutuneella kymmenäänisellä kuorolla. Teos alkaa pimeydestä ja loppuu keinotekoisen auringonnousun kokemukseen.

Nikolaj Brandstrom