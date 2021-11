Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Turvallisuuden pitää säilyä pelastustoiminnan ytimessä – Lestijärvellä yksi valvoo jotta muut voivat nukkua rauhassa

Viime viikot Keski-Pohjanmaalla ja varsinkin Kalajokilaaksossa ollaan kohistu paikallisen pelastuslaitosten ympärillä. Ihmetystä ja kummastusta on herättänyt varsinkin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päätös luopua käytännössä kokonaan vapaaehtoisten varallaolosta. Se on korvattu vakinaisella palokunnalla. Maanantaina Ylivieskan kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta Jokipelastuksen johtokunnan päätöksiin ja päätyi suppeamman vakinaisen palokunnan kannalle. Johtokunta on esittänyt laajempaa vakinaista henkilöstöä, mutta se siis kaatui isäntäkunta Ylivieskan hallituksessa.

Vastaavaan aikaan Keski-Pohjanmaalla päädyttiin jatkamaan vapaaehtoisella työllä. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen johtokunta piti parempana säilyttää vpk-laisten suorittama päivystys. Koska sopimuspalokuntalaisille maksetaan varallaolosta vain neljännes palomiehen palkasta, Keski-Pohjanmaa voi tarjota varallaoloa myös pieniin taajamiin kuten Halsualle, Perhoon, Veteliin ja Lestijärvelle. Karrikoiden noin 800 asukkaan Lestijärvellä yksi valvoo vuorollaan illat ja yöt, jotta muut voivat nukkua yönsä rauhassa.

Koska naapurissa Kalajokilaaksossa varallaolo perustuu vakinaisen palokunnan työhön ja täyteen palkkaan vuorotyöstä, henkilökuntaa ei millään riitä jokaiselle paikkakunnalle jokaiseen kellonlyömään. Kunnat kuten Sievi, Nivala, Reisjärvi, Pyhäjärvi ja Alavieska uhkaavat jäädä ilman välitöntä lähtijää omalla paikkakunnalla öiseen aikaan. Näissäkin kunnissa on paljon sopimuspalokuntalaisia, mutta ei heidän ole tehtävälle pakko lähteä. Varallaolo tarkoittaa juuri velvoittavaa lähtövalmiutta. Vpk-laiset ovat kyllä valmiita auttamaan hädän hetkellä, jos he vain voivat lähteä tehtävälle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Miksi sitten Jokilaaksojen pelastuslaitos hylkäsi vapaaehtoisuuteen perustuvan varallaolon? Syynä olivat oikeustapaukset, joissa pelastuslaitoksia on velvoitettu maksamaan takautuvasti korvauksia varallaolijoille liian lyhyestä valmiusajasta. Oikeuden mukaan paljon sitova varallaolo on työtä ja siitä pitää maksaa työstä kuuluva palkka. Mikä sitten on työksi tulkittavan varallaolon kesto ja muut asiaan liittyvät seikat, jää viime kädessä aina oikeuden ratkaistavaksi. Silti toivoisi, että joku viranomaistaho pyrkisi luomaan jonkinlaiset reunaehdot vapaaehtoiselle varallaololle.