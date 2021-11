Alueita patistellaan tiukempiin otteisiin – rokotettujen ja lasten päästävä paremmin testeihin

Helsinki

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo, että alueita patistetaan yhä tiukempiin koronarajoituksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää alueille heti keskiviikona ohjauskirjeen. Tavoitteena on, että myös kohtalaisen riskin tilaisuuksia rajoitettaisiin, ei vain korkean riskin.

Kiuru kertoi hallituksen neuvottelujen tuloksista tiistai-iltana.

Lisäksi hallitus katsoo, että testaus- ja jäljitystoimintaa on tehostettava. Sekä rokotettujen että lasten on päästävä paremmin testeihin.

Kiuru kertoi myös EU:n terveyskomissaarin kannustaneen Suomea etenemään kolmansien koronarokotusten kanssa.

– Olemme verrokkimaita jäljessä, Kiuru sanoi.

Hallitus myös katsoo Kiurun mukaan, että epidemia-alueilla on otettava laaja etätyösuositus mahdollisimman nopeasti käyttöön.

Pääministeri poti flunssaa ja osallistui etänä

Synkentynyt koronatilanne kokosi koko hallituksen neuvottelemaan Säätytaloon tiistaina. Tilanne veti sinne kokoontuneet ministerit vakaviksi. Monen viesti tuntui olevan, että tilanne on heikentynyt ja syytä toimiin on nopeasti. Neuvottelut alkoivat kolmelta. Hallituksella oli runsaasti koronaan liittyviä asioita pöydällä.

Kiuru kertoi toimittajille neuvotteluihin mennessään, että hallituksella on vahva tahtotila toimia nopeasti koronatilanteen suhteen. Hän sanoi, että rajojen terveysturvallisuuden tehostaminen on varmasti jo loppuviikosta asialistalla.

Sunnuntaina hallitus päätti kieltää ulkomaisten matkailijoiden maahantulon ulkorajoillaan tietyistä eteläisen Afrikan maista, joissa koronaviruksen uuden omikronmuunnoksen on havaittu leviävän.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan on selvää, että omikronmuunnos leviää Suomeen.

– Mutta kysymys on siitä, miten me pystyisimme hidastamaan muunnoksen leviämistä, kun emme tiedä tarkkaan, minkä tyyppinen se on ja mitä se aiheuttaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) poti lieviä flunssaoireita ja osallistui siksi tiistain neuvotteluihin etäyhteyksin. Hän ei antanut tiedotusvälineille kommentteja.

Haavisto nopeuttaisi kolmansia rokotuksia

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) piti valitettavana, että yhä niin moni suomalainen ei pidä koronarokotusta tarpeellisena.

– Sen tulokset nähdään myös tehohoidon kuormituksessa, hän kommentoi neuvottelujen alla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) nosti esiin kolmannet rokotukset ja kertoi toivovansa, että niiden jakelua vauhditettaisiin.

Kolmansien rokoteannoksien kiireellisyydestä on ollut asiantuntijoiden kesken viime päivinä vääntöä julkisuudessa.

Hallituksen oli määrä myös pohtia muun muassa sitä, tulisiko alueiden toimenpidevalikoimassa olevia rajoituksia laajentaa ulkona järjestettäviin yleisötilaisuuksiin, ryhmäliikuntaan, joukkueurheiluun, laulutilaisuuksiin sekä kaukoliikenteen juna- ja bussiliikenteeseen.