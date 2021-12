Päivi Savelan kolumni: Islantilaisneuleita ei voi tehdä liikaa, mutta seuraavaksi on vuorossa villahousut

Jos pitäisi nimetä kaksi mieleenpainuvinta korona-ajan ihmisryhmää, niin ensimmäinen infektio-osaston hoitajat. Korkeimman suojaustason maski kasvoilla ja suojapuku päällä kääntämässä koronapotilasta, jotta tämä pystyisi hengittämään.

Tai espanjalaiset, jotka koronapandemian alkuaikoina kokoontuivat kaduille ja parvekkeille taputtamaan kiitokseksi niille, jotka hoitavat koronapotilaita.

Sitten on toinen ihmisryhmä, joka on ostanut lankakaupat tyhjiksi islantilaisista villalangoista. Islannin lampaat ovat luovuttaneet villansa suomalaisille, jotka ovat neuloneet koronaepidemian aikana kymmeniä tuhansia kirjoneulepaitoja.

Summa on arvaus, mutta somen erilaisiin neuleryhmiin kuuluvana tiedän, että joka päivä Suomessa valmistuu kymmeniä uusia neulepaitoja. Edelleen, vaikka luulisi kuumimman buumin olevan ohitse.

Mutta asia on niin, että islantilaisneuleita tai oikeastaan mitään neuleita ei voi tehdä liikaa. Ei kaikkia tarvitse käyttää ja niitä voi myös ihailla vaatekaapin hyllyillä. Tai ottaa valokuvia someen julkaistaviksi.

Kyse on arvokkaasta käsityötaidosta, jolla voi osoittaa kiintymystä, rakkautta ja kiitollisuutta.

Aika moni on vaatettanut koko perheensä ja sukunsa miniöitä ja vävyjä myöten ja neulonut lopuksi itselleen jämälangoista oman puseron.

Keskipohjanmaassa on parin vuoden ajan ilmestynyt Omin käsin -sarja, johon on haastateltu käsitöiden tekijöitä ja julkaistu erilaisia ohjeita. Jutut ovat olleet suosittuja varsinkin silloin kun ne ovat käsitelleet islantilaisneuleita.

Ohjeet ovat houkutelleet harrastuksen pariin uusia neulojia, joille villapuseron tekeminen tuntui aiemmin mahdottomuudelta. On arvioitu, ettei kyse on ohimenevästä ilmiöstä, vaan ainakin 30 prosenttia on jäänyt pysyvästi koukkuun käsityöharrastukseen.

Mattipuhdon asukkaalla viime talven saldo oli kaksi palmikkoneuletakkia ja kaksi islantilaistyylistä kirjoneuletta. Seuraavaksi to do -listalla ovat villahousut.

Päivi Savela neuloi itselleen Jennifer Steingassin suunnitteleman islantilaistyylisen neuleen. Riitta Mäkynen

