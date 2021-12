Lukijan mielipide: Palokunnan apua tarviessa pitääkö kohta soittaa Retuperän WBK:lle?

Vapaaehtoisten eli varapalokuntien miehistön varuillaolokorvaukset on alueellamme (Pohjois-Pohjanmaa) päätetty lopettaa ja perustaa hyvinvointialueemme kasvaville paikkakunnille 65 uutta palomiehen virkaa. Seurauksena on jo nyt käytännössä tullut eteen tilanne, ettei paloautoa ole saatu hälytyksen tullessa liikkeelle, kun ainoilla varalla olleilla ja paloasemalle rientäneillä vapaaehtoisilla ei ole ollut sammutusauton kuljettamiseeen tarvittavaa korttia.

Tällaisen kehityksen tuloksena on ennenpitkää, yleistä yhteiskunnan digiloikkaa noudattaen, edessä seuraavankaltainen palvelu: Soitan yleiseen hälytysnumeroon 112. Mikäli ei ole jonoa automaatti vastaa ja ilmoittaa: Ole hyvä ja kirjaudu Pelastuslaitoksen sivuille omilla pankkitunnuksillasi ja tee haluamasi ilmoitus avautuvalla sivulla. Kirjaudun ja saan luettavaksi sivun jossa kysytään: Onko kyseessä 1. tulipalo 2. liikenneonnettomuus 3. ensivastetehtävä 4. ympäristövahingon torjunta tai 5. muu palokunnan tarvetta merkitsevä tilanne. Valitsen kohdan 1 sillä talo on tulessa. Saan vastatakseni kysymyksen: Milloin talossa on suoritettu viimeksi 1. palotarkastus ja 2. nuohous? Naputtelen ulkomuistista nuo päivämäärät. Saan vastattavaksi uuden kysymyksen: Arvioi tulipalon syttymisaika ja ilmoita syttymissyy. Kirjoitan päivämäärän, kellonajan ja arvioimani syttymissyyn. Saan vastauksena kysymyksen: Onko ensisammutusvälineistöä käytetty ja jos on niin mitä niistä? Vastaan että jauhesammutin on jo tyhjennetty ja jatkan vedellä sammuttamista (kun kyseessä ei ole sähkölaitteessa oleva palo uskallan sen tehdä). Saan vastauksen: Tuottiko alkusammutus tulosta? Vastaan että ei riittävästi joten tarvitsen palokunnan apua.

Keskustelu automaattivastaajan kanssa jatkuu tähän tyyliin kysymyssarjaan vastatessa. Lopuksi automaatti kysyy: Oliko näistä neuvoista apua sekä kuinka tyytyväinen olet palveluumme asteikolla 1-5 sekä suosittelisitko palveluamme muille?

Kelalle ei onnistu ajanvaraus enää pelkällä puhelinsoitolla, vaan pitää osata käyttää tietokonetta ja olla pankkitunnukset. Miksi ei siis palo- ja pelastustoimikin olisi siirtymässä yllä kuvattuun digipalveluun, vai palaako entinen toimiva järjestelmä sen sijaan että talo palaa?

Palokuntaa tarvittaessa soittakaa siis nykytilanteessa omaa aikaanne säästääksenne Retuperän WBK:lle – tulee ainakin hupaisa mieli torvisoittokunnan soittaessa uudempaa ranskalaista torvimusiikkia kun oma tai naapurin talo palaa.

Per-Olof Moberg

Reisjärvi