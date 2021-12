Keskustanaisten kannanotto: Ota rokote – kevennät naisvaltaisten alojen työtaakkaa

Suomen Keskustanaiset vetoaa vakavasti suomalaisiin koronarokotusten ottamisen puolesta. Suomen rokotuskattavuus on heikko verrattuna muihin Pohjoismaihin, vaikka tällä hetkellä rokotukseen pääsee myös ilman ajanvarausta. Täysin rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä henkilöitä on Suomessa reilusti yli 750 000, joista pelkästään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopirin alueella runsaat 200 000. Rokottamattomien riski joutua tehohoitoon on 33-kertainen verrattuna rokotettuihin.

Ottamalla koronarokotteen suojelet itseäsi ja läheisiäsi, edesautat erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla. Koronakriisi on kansainvälisesti nähty sukupuolten tasa-arvon kriisinä. Myös Suomessa korona-aika on heikentänyt etenkin naisten työllisyyttä ja toimeentuloa.

Keskustanaiset kannattavat koronapassin laajaa käyttöönottoa palveluiden ja työllisyyden turvaamiseksi.

Hoiva-aloilla koronapandemian eturintamassa työ on ollut ennen näkemättömän raskasta ja kuormitus jatkuu edelleen kohtuuttomana. Koulutetun hoitohenkilökunnan osaaminen on vaikuttavaa, taloudellista ja siitä hyötyy koko yhteiskunta.

Kaikki keinot henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi on käytettävä, sillä koronapandemian myötä nuorten hakeutuminen hoiva-alalle on vähentynyt samaan aikaan kun eläköityminen lisääntyy.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hoivasektorin lisäksi naisvaltaisilla matkailu-, sekä hotelli- ja ravintola-aloilla lomautukset ovat vaikeuttaneet toimeentuloa ja lisänneet merkittävästi huolta sekä epävarmuutta taloudellisesta pärjäämisestä.

Mikäli kriisi syystä tai toisesta pitkittyy, yhteiskuntamme tulevaisuuden kuva on paljon synkempi. Koronarokotukset ottamalla meistä jokainen pystyy osaltaan vaikuttamaan suoraan siihen, että veto- ja pitovoima säilyy myös naisvaltaisilla aloilla.

Tuija Leivo-Rintakorpi, Veteli

Suomen Keskustanaisten valtuuston jäsen ja Keski-Pohjanmaan Keskustanaisten piirin varapj.

Riitta Rahkola, Kokkola

Keski-Pohjanmaan Keskustanaisten piirin puheenjohtaja