Koronatilanne on Kalajoella edelleen melko rauhallinen, kaupungin tiedote kertoo. Virus tarttuu pääasiassa lähipiirissä, pääosin ystäviltä ja sukulaisilta. Viime viikkoina on todettu myös yksittäisiä tartuntatapauksia työpaikoilla, mutta laajoja työpaikkaketjuja ei ole syntynyt. Kouluissa tai harrastuksissa ei ole viime viikkoina syntynyt uusia tartuntoja. Kalajoella on todettu yksi koronavirustartuntaan liittyvä kuolemantapaus.

Kalajoki tulee noudattamaan Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä uusia suosituksia.

– Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisena. Maskisuositus koulujen työntekijöille ja kuudennen ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille koulujen sisätiloissa. Etätyötä ja etäkokouksia suositellaan laajasti kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Kalajoen kaupunki suosittelee käyttämään maskia kaikissa yleisötilaisuuksissa sekä saapumaan tilaisuuksiin terveenä ja rokotesuojan saaneena.