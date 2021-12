Veripalvelu tiedottaa joulukuun verenluovutustilaisuuksista Keski-Pohjanmaalla – Paheneva koronavirustilanne ja flunssakausi vähentäneet luovuttajien määrää

SPR Veripalvelu kehottaa terveitä ja oireettomia varaamaan ajan verenluovutukseen, sillä flunssakausi ja paheneva koronatilanne hiljentävät verenluovutuspisteitä. Keski-Pohjanmaalla verenluovutustilaisuuksia on joulukuussa seuraavasti:

Torstai 30.12.2021 klo 12.00-17.00 Kokkola, Kaarlelan seurakuntakoti/Anders-Sali Kruunupyyntie 3

Perjantai 31.12.2021 klo 11.00-15.00 Kokkola, Kaarlelan seurakuntakoti, Anders-sali, Kruunupyyntie 3

Flunssaan sairastuminen on yksi yleisimmistä syistä verenluovutuksen estymiseen. Paheneva koronavirustilanne ja flunssakausi ovat yhdessä vähentäneet verenluovuttajien määrää. Perussääntö on, että verenluovutukseen tullessa on oltava terve ja tunnettava vointinsa hyväksi.

Veripalvelun ohjeiden mukaan verta voi luovuttaa:

Lievän flunssan jälkeen heti, kun yleiskunto on hyvä

- Jos sinulla on ollut alle 38 astetta kuumetta tai ei kuumetta lainkaan, saat tulla luovuttamaan, kun olet ollut täysin oireeton vähintään vuorokauden ajan.

- Jos sinulla on ollut kuumetta yli 38 astetta, sinulla on todettu influenssa tai olet saanut antibioottikuurin, voit tulla verenluovutukseen kaksi viikkoa oireiden tai kuurin päättymisestä.

- Vaikean, sairaalahoitoa vaatineen infektion jälkeen varoaika on 3 kuukautta.

Koronatartuntatapauksessa vähintään kahden viikon varoajan jälkeen

- Koronavirustartunnan jälkeen tulee odottaa paranemisen jälkeen vähintään 14 vrk ennen luovutusta.

- Vaikean, sairaalahoitoa vaatineen koronavirusinfektion jälkeen varoaika on 3 kuukautta.

- Jos tartuntatautilääkäri on määrännyt sinut viralliseen karanteeniin tai sinulle on suositeltu vapaaehtoista kontaktien välttämistä, älä tule verenluovutukseen. Virallisen karanteenin pituus on yleensä 10 päivää.

Veripalvelu muistuttaa, että korona- ja influenssarokotukset eivät estä verenluovutusta.