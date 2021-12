Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Päiväkodin tehtävä on aidon tärkeä – Pelkät juhlapuheet ja julistukset eivät riitä tekemään varhaiskasvatuksesta hyvää

Päiväkotien kuormitus, työvoimapula, sijaisten puute ja liian suuret lapsiryhmät puhuttavat. Pahimmillaan puhutaan jopa päiväkodeista lasten säilytyspaikkoiha, joissa hyvin koulutetulla henkilökunnalla ei ole välttämättä kovin hyviä mahdollisuuksia toteuttaa varhaiskasvatuksen tehtävää ja lasten parasta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteista puhutaan kauniista. Opetushallitus on määritellyt seuraavasti: Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimena varhaiskasvatustoimintana kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Parhaimmillaan tavoitteet täyttyvät ja lapsen etu toteutuu. Se on tiedossa, että varhaisten vuosien merkitys on monella tavalla suuri. Tässä kohtaa ei hyödytä kommentoida, että ennen ei tiedetty varhaiskasvatuksesta mitään vaan lapset olivat kotona ja mukana talon töissä. Nykyään opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet, joista paikallisesti muokataan omat suunnitelmat. Tämä ei sulje mitenkään pois kodin ja vanhempien merkitystä. Varhaiskasvatuksella on oma roolinsa reittinä esimerkiksi kouluun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Henkilökunnan kiire ja kuormitus näkyvät päiväkodissa olevien lasten perheille, ilmenee tuoreesta Suomen Vanhempainliiton kyselystä. Vastaajista noin 44 prosenttia arvioi, että kiire ja kuormitus näkyvät oman lapsen päiväkodissa. STT:n jutussa kerrotaan, että käytännössä ne näkyvät vanhemmille henkilökunnan poissaoloina ja vaihtuvuutena, sijaisten puuttumisena sekä henkilökunnan väsymyksenä ja uupumuksena. Esimerkiksi sovittuja keskusteluja jää pitämättä tai suunniteltua toimintaa ja retkiä perutaan.

Lohdullista on huomata vanhempien näkevän varhaiskasvatuksessa myös paljon hyvää. Vastanneista vanhemmista 90 prosenttia on jokseenkin tai samaa mieltä siitä, että heidän lapsensa viihtyy varhaiskasvatuksessa. Hyvin myönteisenä voi tietysti pitää myös sitä, että vanhempien mielestä lapset oppivat uusia taitoja. Vanhempainliiton mukaan vastauksissa näkyy suuri arvostus varhaiskasvatusta ja työntekijöitä kohtaan.

Vaikka päiväkotien elämästä piirtyy välillä lähes lohduton kuva, on luonnollisesti monenlaisia kokemuksia ja tilanteita. Kaikissa päiväkodeissa ei eletä tilanteessa, jossa vain välttämättömät asiat ehditään tehdä. Kertoneeko vanhempien suuri tyytyväisyys huolen rinnalla siitä, että päiväkotien henkilökunta kuitenkin tekee hyvää työtä, vaikka olosuhteet eivät aina olekaan hyvät.

Hyvä ja tasokas päivähoito ja koulutettu henkilökunta kuuluvat niihin asioihin ja arvoihin, joista ei Suomessa ole syytä luopua. Pelkkä kehuminen ei riitä, vaan työntekijöiden kannustamiseksi tarvitaan riittäviä toimia. Henkilökuntaa on oltava myös poikkeustilanteissa, ja varhaiskasvatuksen tehtävä ei saa jäädä verkkosivujen koristeeksi. Sillä on merkitystä, miten lapset päivänsä viettävät.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.