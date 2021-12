Alaikäistä epäillään koulu-uhkauksesta Kokkolassa – poliisin mukaan tekijällä ei ollut aikeita toteuttaa uhkaustaan: "Tekijä sai yllykkeen TikTokista"

Pohjanmaan poliisin tietoon on tullut viime viikon aikana useita koulu-uhkauksia. Viimeksi uhkauksia on tullut Kokkolasta keskiviikkona ja Seinäjoelta eilen.

Molemmissa tapauksissa kyse on alaikäisistä epäillyistä, jotka poliisi on tavoittanut. Yksi tekijöistä on Seinäjoelta ja toinen Kokkolasta. Poliisin saaman tiedon mukaan TikTokissa leviäisi tällä hetkellä haaste, jossa yllytetään tekemään koulu-uhkaus.

– Tekijä ilmeisesti sai yllykkeen TikTokista, mutta uhkaus annettiin toisessa nuorten suosimassa sosiaalisen median kanavassa, joka ei ollut TikTok, kertoo Kokkolan tapauksessa tutkinnanjohtajana toimiva Kristina Boholm.

Poliisi pyytää toimittamaan kyseisen TikTok-haasteen sisällön poliisin tietoon esitutkinnan aloittamiseksi. Tietoja voi toimittaa poliisille esimerkiksi sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Pohjanmaan poliisi tiedotti asiasta perjantaina.

Poliisi suhtautuu jokaiseen uhkaukseen vakavasti ja suorittaa tarvittavat esitutkintatoimenpiteet asiassa.

– Tässä tapauksessa tekijällä ei kuitenkaan ollut aikomusta toteuttaa uhkaustaan. Teksti oli lyhyt ja siinä uhattiin koulua. Koulun nimeä en kuitenkaan halua kertoa, kertoo Boholm.

ÖsterbottensTidningin mukaan kyseessä olisi Länsipuiston koulu.

Poliisin aamupäivällä jakamassa tiedotteessa sanotaan, että Pohjanmaan poliisin tietoon on tullut viime viikon aikana useita koulu-uhkauksia. Onko siis uhkauksia ilmennyt muillakin paikkakunnilla?

Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikön Mikael Appelinmukaan asiaan ei voi antaa yksiselitteistä vastausta. Koulu-uhkauksia tulee tasaisin välein, mutta niiden kirjo on laaja.

– On haastavaa puhua paikkakunnista. Riippuu siitä, tarkoitetaanko tekijän asuinpaikkakuntaa vai tiettyä koulua. Kaikki tapaukset ovat erilaisia. Joskus uhkauksissa mainitaan tietty koulu, joskus puhutaan yleisesti vain koulusta, kertoo Appel.

Uhkaukset voivat tulla ilmi yleisövihjeistä tai vasta myöhemmin muun tutkinnan yhteydessä. Uhkauksia tehdään myös pilan päiten, ilman konkreettista vaaraa.

Poliisin mukaan näissä tapauksissa toimitaan ajattelemattomasti eikä ymmärretä sitä, että asia johtaa yleensä rikosilmoituksen kirjaamiseen laittomasta uhkauksesta, tiedotteessa todetaan.

Teosta aiheutuvalla rikosmerkinnällä saattaa olla merkittävää haittaa opiskelupaikkaa tai työpaikkaa haettaessa.

Poliisi pyytää lasten vanhempia käymään keskustelua lasten kanssa asiasta ja korostamaan, että mitään uhkauksia ei pidä vitsilläkään mihinkään sosiaaliseen mediaan tai viestipalveluun syöttää eikä siellä julkaista.

