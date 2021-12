Ei Keski-Pohjanmaata, Pohjois-Pohjanmaata eikä Keski-Suomea vaan Pohjola, Pohjanmaa ja Untamola – Joko olet perehtynyt EVA:n aluemalliin? Lue tai kuuntele Vili Ruuskan kolumni aiheesta

Kuuntele kolumni tästä (kolumni luettavissa alla):

Pohjanmaa, Pohjola ja Untamola. Näille kolmelle alueelle yltäisi Keskipohjanmaa-lehden levikkialue, jos Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) malli pantaisiin täytäntöön. Mallin mukaan ei olisi enää maakuntia nykyisen kaltaisina yksiköinä. Ei olisi myöskään 21:tä hyvinvointialuetta, kuten on tuleva. Olisi kymmenen osavaltiota, joita Pohjola, Pohjanmaa ja Untamola esimerkkeinä tässä edustavat.

Pohjanmaa, "yrittäjien koti", syntyisi sulauttamalla Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Vaasan rannikkoseutu toisiinsa. Pohjolan, "arktisen tähden", muodostaisivat Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.

Untamola olisi Keski-Suomen henkinen perillinen ja alueellinen korvaaja. Nimitys on mitä ilmeisimmin viittaus Kalevalassa esiintyvään Untamo-sukuun ja sen kotipaikkaan, Untamolaan. Kansanperinne paikallistaa Untamolan eri puolille Suomea: lähinnä Länsi-Suomeen.

Yhteyttä Keski-Suomeen ja sitä myötä tämän osavaltion nimeämismotivaatiota en kykene löytämään. Jos kaltaisellani ex-kielitieteilijällä on aukko sivistyksessä, tuokaa faktat tietooni.

Paikallisidentiteettiin liittyvät seikat haraavatkin heti vastaan. Että pitäisi olla keskipohjalaisen sijaan pohjalainen? Eräs pääilmansuunta assosioituu määritteeksi ja saa aikaan torjuntareaktion. He (eteläpohjalaiset) ovat heitä, me keskipohjalaiset tyystin toinen kansa. Sillä siisti.

Nimenomaan tämä aspekti lienee ainainen hiekanmuru alueuudistuksien tekijöiden kengissä. Maakunta on konseptina hallittava, tuttu, tunnesiteillä varustettu hallinnollinen kokonaisuus. Vielä luontevammalta ja läheisemmältä tuntuu kunta. Näistä syistä niistä on vaikeaa luopua.

Visioijilla on kylläkin pätevät taloudelliset, poliittiset ja tehtävänjakoon liittyvät perustelut. "Liian moni kunta on liian pieni ja vähäväkinen selviytyäkseen asukkaidensa peruspalveluista". Toisaalta hyvinvointialueilla on rajattu toimenkuva eli liian vähän alueellista valtaa. Maakuntien toimintaedellytykset ja vetovoima nähdään kehnompina kuin niitä suurempien osavaltioiden.

Siksi siis liittovaltiomalli. Onko kuitenkin vaarana, että kun luovutaan keskusjohtoisuudesta, päädytään kasvottomiin ja juurettomiin mikrokeskuksiin, joiden rattaiden alle kunnat ja niiden asukkaat musertuvat? Päädytäänkö osavaltioiden sisäiseen hajanaisuuteen, kenties ristivetoonkin ja hallinnolliseen sekametelisoppaan? Eli ojasta allikkoon?

Tuloja tasattaisiin osavaltioiden välillä, mutta toisaalta valtiojohtoista takausjärjestelmää ei olisi. Jos jokin alue ylivelkaantuisi, se tapahtuisi silkasta finanssipoliittisesta typeryydestä.

Aika raadolliselta kuulostaa. Toisaalta: alueiden välisessä kilpailussa menestymiseen kummasti motivoivalta.