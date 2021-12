Possu on poissa – Katso tästä tuorein Kino-Keskipohjanmaa

ELOKUVA: Pig. Ohjaus Michael Sarnoski. Käsikirjoitus Sarnoski ja Vanessa Block. Kuvaus Patrick Scola. Pääosissa Nicolas Cage, Alex Wolff, Cassandra Violet. 93 min. K12. Bio Rex, Kokkola.

Pig-elokuvan pääosassa on kunekune-rotuinen uusiseelantilaispossu. Sitä ei kuitenkaan nähdä kuin alussa, sillä tryffeleiden esimerkillinen esiintonkija varastetaan filmin ensijakson aikana. Oregonin metsään erakoitunut entinen gourmet-keittiömestari Robin (Nicolas Cage) on murtunut mies. Paitsi työtoveri tryffelien hankinnassa, possu oli miehen ainoa ystävä.

Miehen murtuneisuus ja muutkin tunteet jäävät katsojan pääteltäviksi aihetodisteiden perusteella. Mestarinäyttelijä ja Oscar-voittaja Nicolas Cage on Al Pacinon ohella suurten elkeiden taiteilija. Mutta Pigissä hänen ilmaisunsa on verrattoman pidättyväistä. Kulttuurin monipuolisesti marinoima Cage – hänen isänsä on kirjallisuuden professori ja äitinsä koreografi, setänsä ohjaaja Francis Ford Coppola – vastoin yleistä luuloa tietää hyvin, mitä lahjoillaan tekee. Niin tässäkin. Ilmaisu on täydellisesti kalibroitu aiheen mukaiseksi.

Novellimaista kerrontaa käyttävä Pig on muiltakin osiltaan herkullisesti näytelty – pitäytyäkseni ravintolatermeissä. Kaikilla roolihahmoilla on suhde ruokaan: he ovat joko Robinin entisiä kollegoita, asiakkaita tai tämän työn jatkajia. Nicolas Cagen roolin ohella on mainittava kalliin ravintolan avannut keittiömestari Finway, jonka ammattiylpeys paljastuu Robinin läpivalaisussa hiekalle rakennetuksi. David Knellin ällistyttävästi tulkitsema Finway romahtaa silmiemme edessä pöytäliinalle.

Kauhuelokuvassa Hereditary – pahan perintö (2018) valokeilaan noussut, lahjakas ja monipuolinen Alex Wolff on lähes tunnistamaton pienyrittäjänä ja tryffelibisnesmiehenä, joka yrittää nousta esiin arvovaltaisen isänsä varjosta. Isä Dariusta, ravintola-alan mahtimiestä, esittää näyttelijälegenda Alan Arkinin poika Adam Arkin. Keskeisessä kohtauksessa Robin yrittää voittaa Dariuksen puolelleen tryffelipossun löytämiseksi tarjoamalla tälle erikoisaterian.

Pigissä on vain pari väkivaltakohtausta, mutta Nicolas Cage vaeltaa läpi elokuvan naama jauhelihana, verisenä ja runneltuna. Robin ei enää usko suihkuun ja saippuaan. Mikä teki kaikkien tuntemasta mestarikokista metsittyneen erakon? Puolison menetykseen viitataan, mutta myös elämäntavoistamme kadonneisiin standardeihin. Robin muistaa jokaisen valmistamansa aterian ja kaikki asiakkaansa. Pikaruoka- ja suhdekulttuurissa sellaiselle omistautumiselle ei löydy käyttöä.

Pig on huomattavan onnistunut ensipitkä ohjaaja-käsikirjoittaja Michael Sarnoskilta. Puolitoistatuntisen kompaktin tarinan jakaminen lukuihin ateriaotsikoin maistuu kuitenkin sorminäppäryydelle. Tarpeeton nokkeluus syö hienoisesti muuten vakuuttavaa kattausta.

Hannu Björkbacka