Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yleinen suhtautuminen alkoholiin on muuttamassa myös kulttuurin kenttää – Yhä useammin korkki on kiinni keikkalavan takanakin

Findikaattori kertoo, että alkoholin kokonaiskulutus väheni vuonna 2020 5,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. THL:n tilastojen mukaan alkoholin kulutus väheni koko ajan vuodesta 2007 vuoteen 2018, jolloin se pysyi suunnilleen edeltävän vuoden tasolla. Nyt käyttöön tuli jälleen laskua.

Lähes joka kolmas nuori aikuinen kertoo, ettei juo alkoholia lainkaan. Tämä käy puolestaan ilmi Panimoliiton viime vuonna Taloustutkimuksella teettämässä kyselytutkimuksessa. Vielä vuonna 2016 samanlaisessa kyselyssä 18–24-vuotiaista vain kaksitoista prosenttia ilmoitti, ettei juo alkoholia lainkaan. Vuonna 2018 luku oli noussut kuuteentoista prosenttiin. Ja nyt 2020 keväällä tehdyn kyselyn mukaan nuorista vajaa kolmekymmentä prosenttia sanoo, että korkki pysyy kiinni.

Yleinen suhtautuminen alkoholiin on muuttamassa myös kulttuurin kenttää. Teatterissa lavalle ei ole enää vuosikymmeniin noustu alkoholin vaikutuksen alaisena, taidemusiikissa vielä harvemmin, mutta kevyen musiikin saralla artistin toikkarointi humalassa on ollut hyväksyttävää – pahimmillaan jopa odotettavaa.

Jos muusikon känni pilaa koko setin, saattaa lipun ostanut kokea nykyaikana rahojensa menneen hukkaan. Mutta kenelle osoittaa valituksensa? Riitatilanteessa asiaan on haettu ratkaisua ulkopuoliseltakin taholta. Kuluttajariitalautakunta on valtaosin päätynyt siihen lopputulokseen, että lipun ostaja on tiennyt mahdollisesta artistin tai koko yhtyeen humalatilasta eikä näin ollen voi vaatia hyvitystä lipun hinnasta, mikäli alkoholi on sotkenut säveliä.

Vuodelta 2015 löytyy kuitenkin päätös, jossa asiaan tuli selvä muutos. Konsertin tasosta valittaneiden asiakkaiden tuli saada järjestäjältä hyvityksenä takaisin puolet konserttilipun hinnasta. Kyseessä oli iän vaivaaman Chuck Berryn konsertti Finlandia-talolla lokakuussa 2013. Legenda oli tuolloin 87-vuotias ja jo tullut tunnetuksi sekoiluistaan keikkalavalla.

Kuluttajariitalautakunnan päätös herätti närää järjestäjissä. Kysyttiin, kuinka kolmas osapuoli, joka ei keikalla ollut, voi ottaa kantaa siihen, oliko kokonaisuus maksetun lipun arvoinen. Olihan tiedossa niin artistin ikä, kuin hänen toikkarointinsa jo edellisillä keikoilla. Niitä saattoi katsoa esimerkiksi Youtubesta.

Päätös kertoo kuitenkin siitä, että kelkka on kääntymässä myös kevyen musiikin konserteissa. Konserttilippujen hinnat ylittävät helposti esimerkiksi taidemusiikin tai teatteriesityksen lippuhinnat. Yleisö ei tule paikalle kaljoittelemaan, vaan istumaan konserttisalissa kuullakseen suosikkiaan.

Esiintyjien rider-lista eli takahuoneen alkoholipainotteiset tarjoiluvaateet kertoo osaltaan siitä, millainen kulttuuri alalla vallitsee. Nykyään on myös ainoastaan alkoholittomia listoja.

Tamperelainen pitkän linjan muusikko nousi äskettäin otsikoihin oltuaan esiintymiskelvottomassa kunnossa keikalla. Seuraava keikka myös peruttiin. Vaikka artisti puolusteli tapahtunutta voimakkaan kolmiolääkkeen ja oluen yhteisvaikutuksella, niin ontuihan selitys. Jokainen lääkäri, joka voimakasta lääkettä määrää, muistaa myös kertoa, ettei se sovi yhteen alkoholin kanssa.

Keikkajärjestäjät valittavat, että on vaikea määritellä sitä, milloin esitys ei vastaa pääsylipun hintaa. Sen sijaan yleisöllä asiasta alkaa pikku hiljaa olla varma mielipide.

