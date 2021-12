Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Itsenäisyys on meille arvokasta – Pääkirjoitus myös videona

Katso pääkirjoitus videolta (pääkirjoitus luettavissa alla):

Keskellä paukkuvaa pakkasta vietämme itsenäisyyspäivää. Tällä kertaa ei ihan perinteisin menoin, kun suomalaisten suosikkitelevisio-ohjelma, linnan juhlat, jää väliin. Itsenäisyyspäivälle 6. joulukuuta on historiallinen perustelu, mutta jotenkin talvinen juhla sopii meille.

Itsenäisyyspäivä on kuin suomalainen itse: hiukan vakava, jopa juhlallinen, syvällinen, onnellinen, kiitollinen, konservatiivinen, kuitenkin moderni.

Nykyäänkin Suomessa usein ajatellaan rauhaa ja itsenäistä isänmaata sodan ja sotien kautta. Ollaan kiitollisia itsenäisyydestä, menneiden sukupolvien työstä ja siitä, mitä veteraanit, kaikki naiset ja miehet, ovat tehneet Suomen hyväksi. Kiitos ja kunnioitus teille.

Suomea on rakennettu huimaa vauhtia. Sotien jälkeisen yhteiskunnan ja elintason rakentamisen muistavat monet. Suomi on ottanut loikkia sen jälkeenkin.

Suomi on monenlainen ja moniarvoinen maa, jossa ääripäät ovat kaukana toisistaan. Silti Suomi on demokratia, jossa elämä on useimmille ihan hyvää tai äärimmäisen etuoikeutettua verrattuna moniin muihin maihin.

Rikkaiden ja köyhien ihmisten välillä ei ole valtavaa kuilua, koulutus, tiede ja kulttuuri ovat kaikesta huolimatta arvossaan ja ihmisistä pidetään ainakin kohtuullisen hyvää huolta. Suomi on monella tavalla hyvä maa, jossa kouluun pääsee ilman varakkaita vanhempia ja kouluruoka kuuluu kaikille.

Voisimme tietysti vapautua ajattelemaan, että Suomeen mahtuu monenlaisia arvoja, ihmisiä ja trendejä. Se Suomi, jota eletään pääkaupunkiseudulla on yhtä totta kuin elämä vaikkapa pohjalaismaakunnissa. Meillä on nykyaikaisia ja perinteisiä ammatteja.

Monenlaista osaamista löytyy myös ja jopa ennen kaikkea kasvukeskusten ulkopuolelta.

Hyvänä esimerkkinä on kulttuurinen Keski-Pohjanmaa, josta on esimerkiksi kenelle tai mille alueelle tahansa.

Tiina Ojutkangas

