Suomi valmistautuu itsenäisyyspäivän viettoon: ”Täällä on paljon korjaamista, mutta kaikista paras maa kuitenkin”

Työttömät nauttivat yritysten tarjoaman juhlalounaan

Huomenna on itsenäisyyspäivä ja Suomi juhlii monin tavoin koronasta huolimatta. Työttömien toimintakeskuksessa Kokkolassa puuhaillaan täyttä päätä juhlapäivää varten: yritykset ovat lahjoittaneet ruokatarvikkeita ja rahaa yhteisen juhlaruokailun tarjoamiseen alueen työttömille.

– Kaikkiaan kaksikymmentäkuusi yritystä on mukana, myös yksityiset ihmiset ovat lahjoittaneet marjoja ja muuta tarjottavaa, kertoo toiminnanjohtaja Johanna Laakso.

Keittiössä porisee padallinen punaherukoita, joiden sekaan Maria Lindholm heittää sokeria ja vettä. Hän on paluumuuttaja Ruotsista, jossa kului kolmisenkymmentä vuotta hoitoalan töissä – lähinnä muistisairaita hoitaen. Nyt hän on ensimmäistä kertaa elämässään työtön.

– Töitä olisi tarjolla kyllä, mutta minulla ei tahdo terveys kestää. Se on rankkaa hommaa ja tuntuu, että henkilökuntaa on aina liian vähän, jotta kerkeäisi tehdä työn niin hyvin kuin haluaisi tehdä, sanoo Lindholm.

Hän on nyt työkokeilussa työttömien ruokalassa ja ilmaisruokajakelussa, koska haluaa kuitenkin tehdä jotakin. Ilmaisruokajakelussa silmät ovat avautuneet monen ihmisen tilanteelle.

– Täällä on paljon vähävaraisia, samat ihmiset tulevat hakemaan ruokaa ja heillä on huonosti rahaa. On lapsiperheitä, kaikenlaisia ihmisiä, kertoo Maria.

Työttömyyden kuva on täällä laaja.

– Meistä kuka tahansa voi olla tänään työtön, huomenna töissä tai päinvastoin, sanoo toiminnanjohtaja Laakso.

Puheisiin nousee nopeasti suomalainen ulosottojärjestelmä. Kun työtön menee töihin, palkasta ulosmitataan suurin osa. Suojaosuus ei ole juuri työmarkkinatukea korkeampi, joten monia työn vastaanottaminen ei innosta.

– Se voi olla juuri se syy, ettei tee mieli yrittää. Ajatellaan, että ei jää käteen enempää kuin työttömänä ollessa, kuvailee Jere Luosa.

Hän on ollut sekä töissä että työttömänä ja tuntee työttömän arjen.

– Kyllä siinä yksinäisyys näyttelee monella suurta osaa.

Hänellä on Aarne Vinnurvan kanssa sunnuntaina suuri projekti: 300 kilon perunaerästä pitäisi kuoria 150 kiloa. Ämpärit täyttyvät vauhdilla samalla kuin ajatus itsenäisestä Suomesta liikkuu mielessä. Onko Suomi antanut heille riittävästi mahdollisuuksia?

– Kyllä niitä olisi voinut olla enemmänkin, mutta on täällä kuitenkin mahdollisuuksia olemassa, sanoo Vinnurva.

Entä jos putoaa? Onko mahdollisuus myös nousta?

– Kyllä siihenkin on mahdollisuuksia.

Numeroiden takana on tarinoita

Työttömien käsittely pelkkinä numeroina yhteiskunnassa harmittaa monia.

– Numerot ei vielä kerro kuin pienen osan siitä totuudesta. Työttömyyden takana on monenlaisia tarinoita, joita olisi tärkeä tuoda esiin, sanoo Maria Lindholm.

Itsenäisyyspäivä on joka tapauksessa juhlapäivä, joka virittää ajatukset kotimaahan. Siihen Suomeen, joka muuttuu koko ajan.

– Ennen me suomalaiset oltiin kovia tekemään töitä. Meidät oikein tunnettiin siitä. Muutenkin me olemme nyt erilaisia, kuin joskus aiemmin, miettii Jere Luosa.

Eikö työhulluja suomalaisia enää ole?

– Ei ehkä samalla tavalla. Ei ole töitäkään niin paljon, että pystyisi olemaan työhullu, arvioi Luosa.

Johanna Laaksoa harmittaa työttömien syyllistäminen.

– Kun työtön hakee työpaikkaa, pallo on sen jälkeen työnantajalla. Jos tämä valitsee toisen, ei se ole työttömän vika.

Hänellä on jo juhlamieli päällä huomista ajatellen.

– Olen sitä mieltä, että Suomi on maailman paras maa. Tietenkään tämä ei ole täydellinen ja täällä on paljon korjaamista, mutta kyllä tämä on kaikista paras kuitenkin.