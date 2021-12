Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Pääministerin viikonloppua voi kutsua katastrofiksi

Sanna Marin on Suomen pääministeri, mutta nyt on pakko sanoa, että arvovalta rakoilee. Pääministeriys on vaativa status ja työtehtävä, jonka aikana poliitikko ei pysty elämään normaalia elämää siinä mielessä kuin normaalius mahdollisesti määritellään. Pääministeri voi olla nuorehko perheenäiti, jolla luonnollisesti on yksityisiä mielenkiinnon kohteita.

Sekin on normaalia, että ihminen haluaa vaikkapa juhlia. Pääministeriltä odotetaan tietynlaista käyttäytymistä ja esimerkin näyttämistä. Erityisesti pääministerin on osoitettava, että sääntöjä tulee noudattaa, kunnes tehdään uusia. Koronan kanssa ei pelleillä ja kansalaisille on näytettävä johdonmukaista viestiä. Marin on hoitanut vaikeat korona-ajat pääosin erittäin mallikkaasti ennen tätä. Viime aikoina ote on alkanut lipsua.

Pääministerin toiminta itsenäisyyspäivän viikonloppuna ei vakuuta. Marinia ei tavoitettu tärkeällä hetkellä, sillä hänellä ei ollut mukanaan ministeripuhelinta. Se on vastoin valtioneuvoston jäsenille annettua ohjetta. Tilanne syntyi, kun valtioneuvoston kanslia tiedotti lauantai-iltana, että ulkoministeri Pekka Haavistolla on koronatartunta. Turvallisuusjohtaja ohjeisti ministereitä ja eräitä virkamiehiä varotoimenpiteenä välttämään kontakteja toistaiseksi. Lisäksi heidät ohjeistettiin hakeutumaan koronatestiin ennen lähityöhön palaamista.

Mieleen tulee ainakin kaksi kysymystä. Miten pääministeri voi vähätellä ohjetta, jonka mukaan valtionjohto on tavoitettava ympäri vuorokauden valtioneuvoston toiminta- ja päätöksenteon varmistamiseksi häiriö- ja poikkeustilanteissa. Onko tosiaan niin, että valtioneuvoston kanslia ja toimintakeskus voi olla saamatta pääministeriä kiinni? Toisin sanoen mitä tahansa olisi voinut tapahtua ilman että pääministeri Marinilla oli siitä tieto lauantai-iltana ja sunnuntain aamuyönä. Kuulostaa pelottavalta.

Ministeri ei voi itse päättää, mitä puhelinta kuljettelee mukanaan. Aamulehden haastattelussa Marin maanantaina pohti jopa, voisiko saada kyseiset viestit eduskunnan puhelimeen. Tuon kommentin perusteella syntyi mielikuva, että pääministeri ei vieläkään ymmärtänyt asian vakavuutta.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen sanoi maanantaina STT:lle, että pääministeri on aina tavoitettavissa, riippumatta siitä onko hänellä mukanaan valtioneuvoston virkakännykkä vai ei. No ainakaan tässä tapauksessa pääministeri ei ollut tavoitettavissa.

Nyt kysymys oli koronaan liittyvästä ohjeistuksesta, jonka mukaan Marinin olisi pitänyt välttää turhia kontakteja. Ohjeet olivat tarjolla, mutta pääministeriä tieto ei tavoittanut, koska hän oli yökerhossa ja mukana oli väärä puhelin tarkoituksella. Valtioneuvoston kanslian virkakunta lähetti lauantai-iltana laajalla jakelulla tekstiviestin, jossa pyydettiin kaikkia, joilla on ollut koronatartunnan saaneen ulkoministerin kanssa sama ohjelma perjantaina 3. joulukuuta, välttämään kontakteja toistaiseksi.

Ilman puhelinepisodiakin on syytä kysyä, miten pääministeri ei itse tullut ajatelleeksi, että varovaisuus olisi paikallaan. Sinänsä koronapassin ansiosta ravintolassa käyminen on ihan hyväksyttyä. Pääministerin juhlinta sen jälkeen, kun oli ollut samassa kokouksessa tartunnan saaneen ministerikollegan kanssa, ei sen sijasta osoita hyvää arvostelukykyä.

Nyt kansalaisiltakin odotetaan arkijärjen käyttöä erilaisissa koronaterveyteen liittyvissä tilanteissa. Valtioneuvoston jäsenillä on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet saada tietoa mistä tahansa asiasta. Tässä tilanteessa suomalaiset voivat odottaa pääministeriltään koronaturvallista käyttäytymistä. Monet ihmiset ovat väsyneet koronan kanssa kamppailemiseen. On täysin inhimillistä haluta elää, pitää hauskaa ja viettää ns. normaalia elämää. Vastuuseen kuuluu se, että läheskään aina ei voi tehdä mitä itse mieluiten tekisi.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.