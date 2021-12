Kalajoen maastopalon syyteharkintaa jatkanut korvausvaatimus – Yhden henkilön epäillään aiheuttaneen palon syttymisen ja syyllistyneen yleisvaaran aiheuttamiseen huolimattomuudellaan



Kalajoen maastopalon syyteharkintaa on venyttänyt yksi korvausvaatimus, joka on vaatinut lisätutkintaa. Aluesyyttäjä Ville Rutanen kertoo, että maastopalon sytyttäjäksi epäiltyyn henkilöön on kohdistumassa useita korvausvaatimuksia.