Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tämän vuosisadan asekauppa ratkeamassa: kyse on myös turvallisuuspoliittisesta viestistä

Ensi viikolla se tiedetään. Päätöstä Hornet-hävittäjien seuraajista ei todennäköisesti jätetä jouluviikolle, vaan tieto tulee ensi maanantaina (13.12.) alkavalla viikolla. Aivan varmasti ratkaisu tulee ennen joulua. Sen puolustusministeri Antti Kaikkonen (vas.) äskettäin vahvisti Helsingin Sanomille.

Jos 1990-luvun alussa tehtyä Hornet-hankintaa luonnehdittiin ”vuosisadan asekaupaksi”, nyt ollaan tämän vuosisadan asekaupan äärellä. Kyse on valtavasta kymmenen miljardin euron suuruisesta hankinnasta, jonka päälle tulevat vielä valittavan hävittäjän ns. elinkaarikustannukset, jotka ovat vähintään tuplaten hankintahinnan suuruiset.

Tarjouskilpailun raamituksen mukaan hävittäjien vuosittaiset kustannukset saavat olla maksimissaan 250 miljoonaa euroa.

Iltalehti uutisoi viime sunnuntaina omiin lähteisiinsä perustuen puolustusvoimien esittäneen puolustusministeriölle, että uudeksi hävittäjäksi hankittaisiin amerikkalainen Lockheed Martinin valmistama F-35A.

Ns. HX-hanketta on valmisteltu vuodesta 2015 visusti varoen ottamasta kantaa minkään vaihtoehdon puolesta. F-35:n lisäksi tarjouskilpailussa ovat mukana toinen amerikkalaishävittäjä, Suomen nykyisten Hornetien päivitysversio Super Hornet, ranskalainen Rafale, yleiseurooppalainen Eurofighter sekä ruotsalainen Gripen.

Julkinen salaisuus – toki kukaan ei ole sitä vahvistanut – on ollut, että vaihtoehtoviisikosta modernein F-35 on ollut sotilaiden suosikki. Se edustaa edistyksellisintä tekniikkaa, mikä luonnollisesti kiehtoo koneiden käyttäjiä. Ruotsille Gripenin sivuuttaminen olisi luonnollisesti kitkerä takaisku ja ainakin henkinen lommo jatkuvasti tiivistyneelle Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle.

Kun Esko Ahon hallitus päätti keväällä 1992 hankkia amerikkalaisia hävittäjiä, hankinnasta viime syksynä kirjan julkaisseen silloisen pääministerin mukaan kyse ei ollut ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ainoastaan hinta ja suorituskyky ratkaisivat.

Jos näin todellakin oli, on ihmeteltävä niin silloisen hallituksen kuin myös tasavallan presidentti Mauno Koiviston turvallisuuspoliittista näkemystä. Lama-Suomen ulkopuolella amerikkalaisten hävittäjien hankinta aivan varmasti nähtiin myös turvallisuuspoliittisena signaalina.

Kyse ei ollut siitä, että Suomea oltaisiin Hornet-päätöksen myötä alettu tietoisesti ”lännettää”, ”natottamisesta” puhumattakaan. Se linja oli valittu jo aikaisemmin ja sitä linjaa alleviivasi vain puoli vuotta ennen hävittäjäpäätöstä tapahtunut Neuvostoliiton lopullinen hajoaminen.

Suomella on ollut aina Matti Vanhasen ensimmäisestä hallituksesta (2003–2007) lähtien voimassa ns. Nato-optio. Käytännössä liittoutumisvaihto on siis olemassa, mutta toistaiseksi poliittinen kynnys on pysynytaivan liian korkeana ylitettäväksi. Teknisesti ja johtamisjärjestelmiltään Suomen puolustusvoimat on ollut jo pitkään yhteensopiva Naton järjestelmien kanssa.

Jos Suomi päätyy korvaamaan Hornetit F-35-hävittäjille, iso turvallisuuspoliittinen linja ei sinänsä muutu. Viesti maailmalle kuitenkin alleviivaisi Suomen ja Naton mahdollisimman läheistä yhteyttä. Käytännössä ainoa puuttuva palanen on koko Nato-jäsenyyden ydin eli viidennen artiklan kollektiivinen turvatakuu, jossa hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan tulkitaan hyökkäykseksi koko liittokuntaa vastaan.

