Pohjanmaalla astui tänään voimaan etätyösuositus – Kasvomaskin käytön suositus jatkuu vuoden loppuun saakka

Etätyösuositus astui voimaan Pohjanmaalla tiistaina 7. joulukuuta ja jatkuu vuoden loppuun saakka. Myös kasvomaskin käytön suositus jatkuu Pohjanmaalla vuoden loppuun saakka.

Tiistaina kokoontunut Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä totesi Pohjanmaan täyttävän edelleen leviämisalueen tunnuskriteerit.

Koordinaatioryhmän tiedotteen mukaan koronavirustilanne on Pohjanmaalla tasainen, mutta edelleen vakava. Viime aikoina viruksen ilmaantuvuuslukema on liikkunut 95–108 välillä. Tilanne alueen pohjoisosassa on rauhoittunut ja myös alueen eteläosan runsaat tartunnat ovat rauhoittumaan päin.

Vaasassa tartuntoja on esiintynyt runsaasti viimeisen viikon aikana, joista osa on aiheuttanut muun muassa koulualtistuksia.

Pohjanmaan suositus noudattaa valtioneuvoston maanlaajuista suositusta, jonka mukaan leviämisalueen työpaikoilla on suositeltavaa siirtyä etätyöhön työtehtävien sen salliessa. Suosituksen mukaan julkisen sektorin työntekijöiden tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat.

Valtioneuvosto suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille tiedostaen, että arviointi läsnä- ja etätyön terveysturvallisesta yhdistämisestä tapahtuu työpaikoilla. Samalla tulisi edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Lisäksi Pohjanmaan alueella on voimassa 19. joulukuuta saakka kokoontumisrajoitus, jossa kielletään yli 100 henkilön yleisötilaisuudet, joissa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai jos kyseessä on yleisötilaisuuksiin kuuluvia yhteislaulutilaisuuksia.