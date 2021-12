Lukijan mielipide: Uudistunut kirjastomme – Sivistyksen vankka kivijalka ja valon tuoja

Runsaat 20 vuotta sitten saimme viimeinkin juhlia Kokkolassa uuden, arkkitehti Nils-Erik Stemannin suunnittelemaa, odotettua kulttuurilaitosta. Kaikki nämä vuodet se on palvellut kiitettävästi ja samalla osoittanut tarpeellisuutensa keskeisenä, joka-aikaisena sivistyslaitoksena, elämän monipuolistajana ja rikastuttajana elämäämme.

Kiitos Kokkolan Päättäjille, että teitte mahdolliseksi uusimisen juuri nyt! Suomen kirjastolaitos on kärkipäässä koko maailman kirjastokartoituksessa. Se on sivistyksen vankka kivijalka ja valon tuoja monella tavalla. Saamme olla sydänjuuriamme myöten tyytyväisiä ja onnellisia, että näin on.

Kun nyt asioit uudistuneessa kirjastossa, niin tulet kuin eri taloon. Kalusteet, valaistus, esille asettaminen ovat kuin uudelta planeetalta tuotuja. Tilakin on väljempi. Pienet plakaatit ovat tyylikkäät ja kirjaston käyttäjää ohjaavia. Kokonaisuus vaikuttaa värienkin puolesta esteettiseltä. Kiitokset positiivisen muutoksen aikaansaajille! Kelpaa meidän, kaikenikäisten usein avata sanaisen satulinnamme ovet!

Kirjojen ja lehtien ympärille rakentuu paljon muuta (näyttelyitä, tapahtumia), jotka palvelevat kokonaisuutta. Esimerkiksi Länsirannikko on kolme kertaa saanut esitellä työnsä tuloksia näyttelynä. Omia näyttelyitäni on ollut kaksi.

Tähän uudistumiseen liittyy kunniakas kirjaston historian kirjoitus. Arvoisat Päättäjät, maamme kolmanneksi (vain Turku ja Vaasa ovat vanhempia) vanhin valistuksen kohde ansaitsee tulla historiaan kirjoitetuksi! Tarvitaan vain määräraha ja innostuneet, asiaan paneutuvat tekijät. Yli 200-vuotias, värikäs historia on paikallaan!

Siis parhaat kiitoksemme Kokkolan kaupungille tähänastisesta! Nyt avautuneeseen uudistumisen suuntaan on hyvä jatkaa. Me ja tulevat sukupolvet kiittäen nautimme sivistyslaitoksemme olemassaolosta!

Elvi Löhönen

Kirjallisuuden puolesta