Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja, nivalalainen Jarmo Vuolteenaho eroaa tehtävästään – Taustalla pelko, ettei Nivalassa riitä enää väkeä pelastustehtäviin: "Tässä on matto vedetty alta"



Venkoilu Jokilaaksojen pelastuslaitoksen virkapaketista ja varallaolon poistumisesta on johtanut Nivalan osalta eronpyyntöön: Jokipelastuksen johtokunnan puheenjohtaja, Nivalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho on pyytänyt Nivalan kaupunginhallitukselta eroa Jokipelastuksen johtokunnan jäsenyydestä. – Tässä on matto vedetty alta.