Lukijan mielipide: Tutkijoiden ja taiteilijoiden työ ei voi olla riippuvainen rahapelituotoista

Valtioneuvoston asettama hankeryhmä on syksyn ajan valmistellut uutta rahoitusmallia rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uudeksi rahoitusmalliksi. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 alusta. Rahapelituotoilla rahoitetaan monia sellaisia lakisääteisiä menoja, jotka ovat keskeisiä koulutukselle ja kulttuurille Suomessa. Esimerkiksi tieteen rahoitustason sitominen siihen, miten paljon suomalaiset veikkaavat, ei ole kestävää. Tähän on löydettävä pysyvämpi ratkaisu.

Koulutus- ja tutkimusalaa sekä kasvatus- ja kulttuurialaa laajasti edustava Sivistystyönantajat kannattaa ehdotusta, jossa Veikkauksen edunsaajien rahoitus siirretään budjettiin sekä turvataan riittävä rahoitustaso. Lakisääteisen toiminnan sekä koulutuksen ja kulttuurin rahoitukseen on saatava pitkäjänteisyyttä. Vain näin voidaan huolehtia siitä, että tutkijat voivat tutkia ja taiteilijat luoda kulttuuria riippumattomina rahapelituotoista.