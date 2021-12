Pääministeri Sanna Marin: Pyydän anteeksi omaa käytöstäni ja toimintaani

Helsinki

Pääministeri Sanna Marin (sd.) pyytää anteeksi käytöstään ja toimintaansa viime viikonloppuna.

Marin sai lauantaina illalla tiedon ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) positiivisesta koronatuloksesta, mutta jatkoi tiedosta huolimatta ravintolailtaansa Helsingissä.

Marinin mukaan hänen olisi lauantai-iltana pitänyt käyttää parempaa harkintaa.

– Itse olen toiminut sen ohjeistuksen pohjalta, jonka sain suullisesti lauantaina enkä tuossa tilanteessa osannut sitä kyseenalaistaa, koska se vastasi THL:n yleistä ohjeistusta altistuneille, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta. Minun olisi itse pitänyt ymmärtää tuossa tilanteessa vielä tarkistaa tuo ohjeistus toiseen kertaan ja toimia toisella tavalla. Tämän olen todennut ja siitä olen hyvin pahoillani, Marin sanoi toimittajille eduskuntatalon ulkopuolella järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Marin sai suullisen ohjeistuksen lauantai-iltana valtiosihteeriltään Henrik Haapajärveltä, joka soitti pääministerin mukana olleeseen eduskunnan puhelimeen. Marinin mukaan Haapajärvi sanoi hänelle, että Haaviston tartunnasta huolimatta ei ole tarvetta erityisiin toimenpiteisiin eikä esimerkiksi karanteeniin, koska kaikilla ministereillä on kaksi rokotusta.

Marinin mukaan hänen olisi pitänyt olla varmuuden vuoksi olla menemättä ravintolaan Haapajärveltä saamastaan ohjeistuksesta huolimatta.

– Pyydän ilman muuta anteeksi omaa käytöstäni ja toimintaani. En ole toiminut tässä parhaalla mahdollisella tavalla ja sitä pyydän anteeksi, Marin sanoi.

Tiedonkulussa ongelmia

Marinin mukaan nyt tapahtuneen tapahtumasarjan opetus on se, että valtioneuvoston tiedonkulussa on ollut ongelmia. Hän toivoo, että nyt nähty viestintäkompastelu ei nakerra valtioneuvoston uskottavuutta kansallisen koronantorjunnan johtajana.

– Nyt pitää varmistua siitä, ettei vastaisuudessa enää tapahdu näin, Marin sanoi.

Marinin mukaan valtioneuvostossa kansliassa on keskiviikkona määrä käydä läpi koronaohjeistuksia liittyen esimerkiksi altistumistilanteisiin. Tässä yhteydessä käydään läpi myös sitä, että valtioneuvoston ja eduskunnan käytännöt olisivat yhteneväiset.

– Me tiedämme, että eri kansanedustajat ja eri ministerit ovat saaneet hieman erilaisia ja toisistansa poikkeavia ohjeistuksia. Nyt on tarkoitus varmistaa se, että ohjeet ovat yhdensuuntaiset, ymmärrettävät ja selkeät niin, että kaikki ymmärtävät ja tietävät, millä tavalla eri tilanteissa toimitaan, Marin sanoi.

Marinin mukaan valtioneuvoston kanslian marraskuun lopulla päivittämä koronaohje oli toimitettu hänen sihteereilleen, mutta ei hänelle henkilökohtaisesti. Ohjeen mukaan ministerien tulisi välttää kontakteja korona-altistumisen jälkeen. Marin sanoi kantavansa itse vastuun, että hänellä ei ole ollut asiasta tietoa.

Kaksi puhelinta käytössä

Marin selvensi tiedotustilaisuudessa myös puhelimenkäyttöään, kun hänellä on käytössään kaksi eri puhelinta, eduskunnan ja valtioneuvoston puhelimet.

Ohjeistus, jossa ministereitä kehotettiin välttämään kontakteja korona-altistumisen jälkeen, lähetettiin lauantai-iltana Marinin valtioneuvoston puhelimeen. Marinilla ei kuitenkaan ollut valtioneuvoston puhelinta lauantai-iltana mukana, minkä vuoksi hän ei ohjeistusta lauantaina saanut.

– On yleisesti tiedossa ja myös valtioneuvoston turvallisuusyksikössä on tiedossa se, että käytän eduskuntapuhelinta pääsääntöisesti työtehtävien hoitoon. Minulla on aina eduskunnan puhelin mukana ja saan nämä puhelut ja viestit aina välittömästi myös sen takia, että minulla on älykello, johon kaikki viestit ja puhelut tulevat, eli en voi olla niitä huomaamatta, Marin sanoi.

– Valtioneuvoston puhelinta käytän pääasiassa silloin, kun kommunikoin kansainvälisten kollegoideni kanssa tai tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen kaltaisten institutionaalisten tahojen kanssa, Marin sanoi.

– Pidän tarkoituksella tämän puhelimen turvassa ja puhtaana niin, että voin hoitaa sillä tämänkaltaisia valtiollisia tehtäviä.

