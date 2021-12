Kokkolan uusi paloasema on valmis – Jouluna päivystetään jo uusissa tiloissa, kurkkaa videolta mitä pelastuspäällikkö kertoo harjoitustornista



Next

Kokkolan uusi palolaitos on paitsi kaunis, myös käytännöllinen. Tilojen pitkä käyttöikä ja muunneltavuus on otettu huomioon suunnitteluvaiheessa. Esteettömyys turvataan hissillä.

Kokkolan uusi palolaitos on paitsi kaunis, myös käytännöllinen. Tilojen pitkä käyttöikä ja muunneltavuus on otettu huomioon suunnitteluvaiheessa. Esteettömyys turvataan hissillä.

Kokkolan uudella paloasemalla on iloista väkeä. Kaikki syykin on leveään hymyyn, nimittäin iso rakennushanke, liki kymmenen miljoonan euron arvoinen paloasema on valmistunut.