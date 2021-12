Syyteharkinta "Kokkolan Auervaaran" tapauksessa on yhä kesken – Kihlakunnansyyttäjä arvioi, että ratkaisu syytteen nostamisesta tapahtuu aikaisintaan alkuvuodesta: "Esitutkintamateriaalin määrä on mittava, on lukuisia asianomistajia"



Niin sanottua rakkauspetosjuttua käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeuden Kokkolan toimipisteessä aikaisintaan ensi vuoden puolella. Clas-Olav Slotte

Laajaa naisiin kohdistuvaa petosvyyhtiä käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeuden Kokkolan toimipisteessä vasta ensi vuoden puolella. Kihlakunnansyyttäjä Kosti Kurvinen sanoo, että syyteharkinta on edelleen kesken.