Anni Saaren kolumni: Sairaanhoidon työntekijät ovat jouluvapaansa ansainneet – Koronarokotusten ottaminen on vähintä, mitä jokainen voi tehdä

Lempijoululauluni on "Arkihuolesi kaikki heitä". Leevi Madetojan melodia on kaunis ja helppo laulaa, ja siinä on sopivaa virsimäistä hartautta. Sanoituskin toimii heti ensimmäisistä riveistä alkaen, onhan joulunalusaika usein kouluissa ja työpaikoilla erittäin kiireistä.

Myös toisen säkeistön "syttyi siunattu joulutähti yöhön maailman raskaaseen" koskettaa. Jos tätä palloa ajattelee kokonaisuutena, kyllä siellä monen taival melko raskas on.

Eron arjesta pystyy tekemään ilman massiivista joulurakennelmaa. Olen kotoisin perheestä, jossa äiti teki sairaalassa kolmivuorotyötä, ja joulua vietettiin sen mukaan, miten työvuorot sattuivat osumaan. Joulunviettoon vaikutti myös se, oliko jollakin perheenjäsenellä esiintymisiä esimerkiksi kirkon jouluhartauksissa.

Olin itse pari kertaa viemässä musiikillisia joulutervehdyksiä myös sairaalaan. Niistä jäi aina hyvä mieli. Tuntui, että hoitajat tekivät kaikkensa, jotta potilailla olisi edes vähän joulutunnelmaa. Sillä varmasti kukaan ei haluaisi joulua viettää sairaalassa, mutta monen on pakko.

Voi olla, että tänä vuonna sairaaloissa on pakko olla myös niitä, joiden olisi nimenomaan kuulunut olla arkihuolista vapaita. Koronapotilaiden määrä sairaaloissa oli viime viikolla noussut niin korkealle, että alettiin puhua siitä, pitääkö sairaanhoidon työntekijöiden joululomia perua.

Veikkaisin, että aika moni sairaanhoitaja ja lääkäri on koko kohta kaksi vuotta kestäneen korona-ajan tehnyt ylitöitä ja siirtänyt vapaapäiviään ja lomiaan hamaan tulevaisuuteen. Tuntuu kohtuuttomalta, että jälleen kerran tämä joukko joutuisi venymään muiden takia. Varsinkin, kun joulubonuksia tuskin on luvassa.

Jos haluaisi osoittaa arvostusta sairaanhoidon työntekijöille, vähintä mitä voi tehdä on hoitaa koronarokotukset kuntoon. Korona ei nykyisten arvioiden mukaan ole poistumassa mihinkään, ja pandemia jyllää päällä niin kauan kuin väestössä on sille helposti altistuvia henkilöitä.

Rokotteen toimivuus ei ole mielipidekysymys vaan fakta, joten ei siitä sen enempää. Vaikka haluaisikin ylläpitää uskoa omaan vastustuskykyyn ja kuolemattomuuteen, rokotteen voisi ottaa vaikka ihan vain muita ihmisiä ajatellen.

Esimerkiksi niitä, jotka joutuvat töihin jouluaattonakin.