Kallion kunnissa koronatilanne heikkenee entisestään – Keskiviikkona ennätysmäärä tartuntoja koko koronapandemian aikana

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella (Ylivieska, Alavieska, Sievi, Nivala) koronatilanne kehittyy yhä huonompaan suuntaan. Eilen keskiviikkona Kallion alueella todettiin yhteensä 33 uutta koronavirustartuntaa, mikä on korkein yksittäinen päiväkohtainen lukema koko koronapandemian aikana.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa alueen toimijoita järjestämään yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Määräyksen mukaisesti tiloille on asetettu osallistujamääriä koskevia rajoituksia. Näitä tiloja ovat esimerkiksi sisätilat, joissa oleskelee samaan aikaan yli 10 henkilöä, ulkotilat, joissa oleskelee samaan aikaan yli 50 henkilöä. Lisäksi joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat osallistujamäärästä riippumatta.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Osallistujamääriä koskevat rajoitukset eivät koske tapahtumia tai tilaisuuksia, joihin osallistuminen edellyttää koronapassin esittämistä.

Määräys velvoittaa muun muassa kuntia ja kuntayhtymiä sekä yksityisiä elinkeinonharjoittajia, ja se on voimassa ajalla 7.12.2021–31.12.2021.

Kallion palveluissa määräys vaikuttaa joidenkin ryhmätoimintojen järjestämiseen. Walk in -rokotustilaisuuksissa voidaan joutua rajoittamaan sitä, kuinka monta henkilöä on yhtä aikaa rokotustilassa. Walk in –rokotustilaisuuksissa tulee käyttää maskia ja huolehtia turvaetäisyydestä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Alueen kunnat tiedottavat määräyksen vaikutuksista kunnan järjestämiin toimintoihin.

Koronapassien pyytäminen ruuhkauttaa Kallion terveyskeskusten puhelinpalvelua, eivätkä vaivan tai sairauden takia yhteyttä ottavien puhelut välttämättä pääse läpi. Jos tarvitset koronapassin, lataa se Omakannasta.

Jos et voi ladata todistusta itse, ota yhteyttä terveydenhuoltoon hyvissä ajoin, esimerkiksi viikkoa ennen koronapassin tarvetta.

Kolmannen koronarokotteen voivat 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat ottamassa, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut 5–6 kuukautta.

– On tärkeää, että erityisesti riskiryhmiin kuuluvat ja yli 60-vuotiaat käyvät ottamassa kolmannen rokoteannoksen. Perusterveiden, alle 60-vuotiaiden rokottamisella ei ole kiire, Kallion tiedotteessa todetaan.

Rokotuksia annetaan walk in -rokotuspäivinä. Jonkin verran aikoja on myös sähköisessä ajanvarauksessa. Puhelinajanvarausta ei ole.

Influenssarokotuksia annetaan walk in -rokotuspäivinä. Ajanvarauspäivinä annetaan vain koronarokotuksia.