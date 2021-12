Alavieskan seurakunta on vuoden lopussa velaton - Seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa, tapulin katto pitää kuitenkin ensi vuoden investointina tervata



Alavieskan kirkko keskellä kylää on arkkitehtuuriltaan niin sanottu yksinkertainen pitkäkirkko.

Alavieskan seurakunta on kohta velaton. Alavieskan kirkkovaltuusto käsitteli talousarviota. Seurakunta kertoo tiedotteessaan, että lainaa on jäljellä 2858 euroa, joka 1,28 euroa per seurakuntalainen.