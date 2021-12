Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Ajaton West Side Story

★ ★ ★ ★ ★

West Side Story. Ohjaus Robert Wise ja Jerome Robbins, 1961 Blockbuster, Apple TV, Google Play

West Side Story on Romeon ja Julian tuomittu rakkaustarina New Yorkin jengien keskellä. Shakespearella nuorten lemmen esti sukuviha Capuletien ja Montagueiden välillä. Musikaalin nerokkaana, ikävä kyllä yhä ajankohtaisena ratkaisuna ihmisiä erottaa ihonväri. Aihe pohjasi uutisjuttuihin valkoisten ja puertoricolaisten maahanmuuttajien konflikteista New Yorkissa.

Puertoricolaisen Marian (Natalie Wood) ja valkoisen Tonyn (Richard Beymer) kohtaaminen saa molemmat yrittämään turhan vihanpidon lopettamista. Se ei onnistu ilman uhrauksia. West Side Storyn vetoomus rauhaisan yhteiselon puolesta ei ole vanhentunut. Nuori Wood sädehtii Mariana väkevästi. Beymer on ihanteellinen Tony. Tanssijoina huomion keräävät eloisa Rita Moreno, ponteva Russ Tamblyn ja karismaattinen George Chakiris.

Rakkaustarinana musikaali iskee yhä kuin Franco Zeffirellin ohjaama Romeo ja Julia, johon ihastuin 14-vuotiaana pyöräiltyäni elokuvateatteriin koulukavereiden kanssa. West Side Storyn idea oli Jerome Robbinsin, joka suunnitteli tanssikoreografiat niin näyttämömusikaaliin kuin elokuvaan, johon hänet pestattiin ohjaajaksi. Robbins erotettiin puolentoista kuukauden jälkeen. Tuotanto ei pysynyt aikataulussa ainaisten uusintaottojen vuoksi. Esiintyjätkin pitivät Robbinsia kohtuuttoman vaativana. Cool-tanssinumeron jälkeen näyttelijät polttivat polvisuojuksensa koreografin edessä. Kokenut Robert Wise ohjasi elokuvan loppuun.

Kuolemattoman musiikin sävelsi itse Leonard Bernstein. West Side Story oli myös äskettäin kuolleen musikaalisuuruuden, Stephen Sondheimin näyttämödebyytti ja merkittävän uran ensimmäinen kokonaisteoksen krediitti elokuvissa. Sondheim kirjoitti laulujen ikimuistoiset sanoitukset. Ennakkotiedot kertovat Steven Spielbergin onnistuneen tällä viikolla ensi-iltaan tulleessa uusintaversiossa. Se ei kuitenkaan lyöne alkuperäisen West Side Storyn kymmenen Oscarin musikaaliennätystä.