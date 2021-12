Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Spielbergin West Side Story puhuttaa

On sallittua tehdä uusiksi myös rakastettu klassikko. Steven Spielberg on ohjannut West Side Storyn nykypolvelle. Hän ei suinkaan canceloinut originaalia vuodelta 1961. Ei se mihinkään häviä.

Ensi-iltauutuus voi monille olla ensikosketus koko musikaaliin. Muistelen nähneeni KUF:n esityksen Jungsborgilla Kokkolassa. Alkuperäisfilmin katsoin TV-viikkoa varten. Ei palstanpitäjä sentään ihan kaikkea vanhaa ole nähnyt!

Uustulkinnassa on mukana transsukupuolinen hahmo ja näyttelijä, minkä vuoksi West Side Story kiellettiin joissain arabimaissa. Uutta päivitetyssä versiossa on sekin, ettei espanjankielisiä repliikkejä tekstitetty. Elokuvan tiedottaja Tiina Virtaselta kuulin, että Suomessakin ohjaajan toivetta noudatetaan, vaikka espanjaa on filmissä melkein puolet vuoropuhelusta. Rohkea, ennakkoluuloton ratkaisu.