Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Mikko Leppilampi vakavoituu poliisina

★ ★ ★

Hautalehto - Kylmä syli. Ohjaus Petri Kotwica, 2021 C More

Mikko Leppilampi on tuttu viihdeohjelmien juontaja, eikä hänen niitäkään taitojaan voi kieltää. Parhaimmillaan näyttelijä on silti vakavissa rooleissa, kuten Kylmän sylin poliisikomisario Hautalehtona. Sarja on tehty Christian Rönnbackan vuoden 2015 romaanista.

Kahdeksanosainen tarina on rutiinimainen, normi poliisitutkimus. Antti Hautalehdolla on avioerohuolia – niin aina. Kokeneen Petri Kotwican matkassa kuvat kuitenkin vaihtuvat vilkkaasti ja näyttelijät osaavat. Sivurooleissa etsiväkollegoina Oona Airola ja Antti Reini täyttävät paikkansa. Uudempana kasvona näyttelijäperheen vesa Onni Parviainen vaikuttaa erityisen kiinnostavalta aseman uutena työntekijä Terona.

Umpiluminen Porvoo on kuvauspaikkana edukseen, varsinkin jouluvaloissa. Idyllissä saalistaa sarjamurhaaja, joka hukuttaa nuoria miehiä. Alkoholistipomoaan paikkaava Hautalehto joutuu tosihommiin tutkintojen johdossa, vaikka ensin epäileekin uuden alaisensa Teron virkaintoisuutta. Hautalehto – Kylmä syli on pakkas-Suomessa tervetullut, jouluinen poliisisarja.