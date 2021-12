Lukijan mielipide: Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan asema

Puoluepoliittisesti sitoutumattomana ja asiakeskeisesti Kokkolan kuntapolitiikkaa ajankuluksi seuraavana kuntalaisena on hieman ihmetyttänyt valtuuston puheenjohtajan ympärillä käytävä luottamuskeskustelu. Lähinnä kiinnostaa se, mitä tällä poliittisella vatuloinnilla haetaan. Varsinaisena asianahan on yksityisoikeudellinen kiista, josta on olemassa sekä kantajaa että vastaajaa tyydyttänyt käräjäoikeuden ratkaisu ja varsinainen asia kielteisine julkisuuksineen olisi jo siirtymässä unhon yöhön.

Kokkolalle kielteinen julkisuus kuitenkin jatkuu, muoto vain muuttuu. Valtuuston enemmistön tahtoon pohjautuen julkisuuteen syntyy nyt kuva riitaisasta ja leireihin jakaantuneesta valtuustosta. Kovin vaikuttaa kalliilla rahalla ostetun imagonkohotuksen vastaiselta toiminnalta ja seurauksena tästä politikoinnista lienee ainakin kolaus valtuustoryhmien väliselle luottamukselle ja yhteistyölle.

Olipa taiston tulos luottamusjupakassa mikä hyvänsä, niin valtuuston voimasuhteisiin päätös ei tule vaikuttamaan, samat henkilöt jatkavat valtuutettuina. Siltä osin saldo on plusmiinusnolla. Valtuuston puheenjohtajan nuijaa ehkä yhden demarin sijasta heiluttaa toinen demari. Sekään tuskin vaikuttaa päätöksentekoon valtuustossa. Sama laskutoimitus pätee siis tähänkin (+-0). Kuntalaisten kiinnostus luottamustoimiin tuskin lisääntyy kahinan seurauksena, ehkä pikemminkin laimenee ja ihan näin aluevaalien kynnyksellä. Tuskin jupakan jatkuminen lisää kiinnostusta äänestysinnokkuuteenkaan, ehkä pikemminkin päinvastoin. Näiden nolla ja miinusmerkkisten seurausten vastapainoksi ei tullut mieleen mitään positiivista vaikutusta tästä touhusta.

Koska iso osa valtuutetuista edellisen vaalikauden valtuuston linjauksista poiketen näkee luottamustoimen ulkopuolella saadun sakkotuomion olevan syy asettaa puheenjohtajatason henkilön luottamus puntariin, niin jotainhan sillä menettelyllä tavoitellaan. Olisiko mahdollista saada julkisuuteen hallintoalamaisen ihmeteltäväksi vaikka vain ranskalaisilla viivoilla ne ajatellut plusmerkkiset seuraamukset Kokkolalle ja valtuuston päätöksenteolle tämän luottamuksen mittaamista koskevan valtuustoaloitteen seurauksena. Vastausten pitäisi tulla kuin apteekin hyllyltä, kun ollaan asiassa jo näin pitkällä. Jotainhan tällä jupakalla tavoitellaan, muussa tapauksessa koko touhussa ei ole järkeä. Myöhemmin arvioitavaksi sitten jää, mikä tulee olemaan valtuustoa jakaneen aloitteen lopullinen saldo.

Kaikesta huolimatta kaupungin asukkaana toiveissa on, että valtuustossa sorvataan kaupunkilaisten hyvinvointia edistäviä hyviä päätöksiä, niin että Kokkola koettaisiin hyväksi paikaksi elää ja asua.

Matti Koivisto

