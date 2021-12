Aluevaaliehdokkaan mielipidekirjoitus: Vanhusten hoidontarpeen arviointiin maalaisjärkeä

Aluevaalit 2022

Paljon puhutaan vanhusten kotona asumisesta ja kuinka kotihoitoon pitää satsata. Meillä monella on omakohtaisia kokemuksia siitä, kuinka kaikki oikeasti toimii.

Yksin asuva hoitoa ja valvontaa tarvitseva saa tällä hetkellä sen avun mitä missäkin on tarjolla. Kokkolassa kaupunkialueella saattaa kotihoidossa yhdellä hoitajalla olla ylikin 20 paikkaa kierrettävänä oman työvuoronsa aikana. Kanta Kokkolassa tilanne on kuitenkin paljon parempi kuin se on reuna-alueilla, jossa välimatkat on pitkät ja resurssit todella riittämättömät.

Otetaan esimerkki oikeasta elämästä: Yksin asuva vanhus kotiutetaan vuodeosastolta. Omaisten tilanne ei mahdollista jatkuvaa valvontaa ja hoivaa, eikä kotihoidon resursseilla ole mahdollista paikata kuin kertakäynnillä vuorokaudessa. Vanhus on suurimman osan aikaa yksin ja kivuistaan johtuen makaa paljon sängyssään. Päivän lääkkeet menevät joskus kaikki kerralla. Ja vaikka niitä yritetään jakaa ja opastaa, niin lääkkeiden ottamisessa on haasteensa. Muistisairaus onneton sekoittaa ajatuksia. Tämän lisäksi kaikki muu päivittäisistä toiminnoista ja henkilökohtaisista tarpeista ja toiminnoista selviäminen on arpapeliä. Ruokailu on oma haasteensa, vaikka se olisikin valmiiksi tehty ja lämmittämistä vaille valmis. Kuinka varmistetaan riittävä ravinnon saanti? Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen – mitä se on?

Vanhukselle haettiin paikkaa laitoshoidossa, koska omaisten mielestä muu hoitojärjestely ei riitä inhimillisen loppuelämän viettämiseen. Mitä luulette, kuinka kävi? Ei puhettakaan paikan saamisesta, ilmeisesti liian hyväkuntoinen. Nyt hän - ei omasta mielestään vanha, vaan kauan elänyt – on vuodeosastolla, koska kesän kaatumisesta johtuvat kivut kävivät sietämättömiksi.

Tämä on vain yksi kertomus lukuisten joukossa. Kaikissa on kuitenkin kyse ihmisestä. Meistä jokainen on ansainnut inhimillisen elämän viettämisen ihan sinne loppuun asti.

Kokonaisuudessa on kyse siitä mitä päättäjät nyt ja tulevaisuudessa pitää tärkeänä. Hoitajapula on todellisuutta, mutta sitäkään ei ilman rahaa hoideta kuntoon. Tarvitaan laitospaikkoja kaikille tarvitseville, tarvitaan senioripaikkoja ja tarvitaan myös kotihoitoon resursseja. Mutta ennenkaikkea tarvitaan päätöksentekoon iso annos maalaisjärkeä ja inhimillisyyttä.

Kauko Niemi

Aluevaaliehdokas(vas.)Kokkola