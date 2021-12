No, voittaja on nyt julkistettu – ei siitä sen enempää.

Rekilä lukee ja kuuntelee kirjallisuutta sellaisella teholla, että heikompaa hirvittää. Koska koti täyttyisi kirjoista (niitä on jo nyt liikaa), hän lukee pääosin kirjat tabletilta eli kotoisammin pädiltä. Yöpöydällä on iltalukemisena aina yksi painettu kirja, sillä pädin kanssa unta on huono tavoitella. Viimeisin valtaus ovat sitten äänikirjat.

Hanhikivi, Parikymmentä kilometriä Raahesta etelään, sinne sen piti nousta, talvisodan evakoille tarkoitetun Uuden Viipurin. Tarinan kertoo Anna Kortelainen teoksessaan Uusi Viipuri. (Gummerus, 272 s.) Se oli Urho Kekkosen, silloisen Siirtoväen huollon keskuksen johtajan, hieno idea. Suunnitelma päätyi aina valtioneuvoston komitean asettamiseen asti.

Kortelaisen teoksen loppu on suoranainen riemulaulu. ”Pahat muistot jäivät murskattuun kaupunkiin ja tuhoutuivat sen mukana. Se kaupunki on liukunut rajan ja ajan taa. Uudessa kaupungissa me aloitamme alusta. Me saamme aloittaa ihan alusta.”

Eihän siinä noin käynyt, mutta kirjailijalle on kaikki mahdollista. Jatkosota hautasi suunnitelman ja hajotti evakot ympäri Suomea. Mutta kirjailija voi luoda Suomelle elämän ilman jatkosotaa ja hän voi rakennuttaa Alvar Aallon johdolla uuden kaupungin Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Hän voi johdattaa viipurilaisen vaatturin uuteen kotiin, joka on sisustettu vanhoilla tavaroilla. Kortelaisen teos perustuu historiallisiin dokumentteihin, karttoihin ja valokuviin. Viitteet on merkitty huolellisesti. Kekkosen osuus hankkeessa on kiistämätön ja hänestä Kortelainen tekeekin romaanin varsinaisen sankarin. Herkullisia henkilökuvia on myös viipurilaisissa evakoissa ja valtioneuvoston ja komitean jäsenissä. Ovat hekin todellisia henkilöitä. Katkeran hellyttävää luettavaa ovat viipurilaisten luettelot tavaroistaan, joita he halusivat toimitettavan kodeistaan uusille asuinsijoille ja avaimista, joilla tavaroita pääsisi hakemaan. Näistä dokumenteista koko kirjan idea sai alkunsa.

Anna Kortelainen luo ironista ajankuvaa suomalaisesta byrokrattisesta hallinnosta sekä valtioneuvoston ja komitean (miehiä kaikki) työskentelystä. Evakoiden kohtelu ja tarinat vievät ajatukset tämän päivän kiertolaisiin. Hieman minua kiusasi Kortelaisen luetteloiva tyyli, jota voi toisaalta pitää myös tehokeinona. Tällainen faktaa ja fiktiota sekoittava teos saattaa ärsyttää. Mitä uskoa? Nyt lukija kyllä tietää, milloin hän katsoo rajan taakse jäänyttä oikeaa Viipuria, milloin mielikuvitusViipuria. Raja dokumentoidusta todellisuudesta mielikuvitustapahtumiin siirtymiseen on riittävän selkeä. Teos vie mennessään. Suosittelen lukemista.

