Polttomoottori ei ole ongelma, mutta sen polttoaineet ovat – "Autoala voi helposti dumpata öljytuotteet, jos se niin haluaa tehdä", VTT:n johtava tutkija sanoo



Mitä kaikkea on tapahtunut 40 vuodessa? Maapallon väestö on kasvanut 3,3 miljardilla ihmisellä. Autokanta on paisunut 800 miljoonalla menopelillä, ja Suomessa autojen määrä on tänä aikana yli kaksinkertaistunut.